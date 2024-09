La ville de Saint-Louis a abrité pendant trois jours un atelier de formation des membres des Comités de pilotage de la Plateforme « Taxawu Ndawyi » sur les techniques de plaidoyer et de mobilisation de ressources.

Cela entre le cadre des activités du projet Alliance Transformative de l'Alliance Droit et Santé qui est porté au Sénégal par trois organisations à savoir l'ONG JED, le Réseau Siggil Jigéen et l'ONG RAES. Le but était de relancer la dynamique de ces comités pour une meilleure prise en charge des questions de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes dans la région de Saint-Louis.

L'atelier de formation a réuni pendant trois jours une trentaine d'acteurs de la Société Civile et d'autres organisations issues des communes de Saint-Louis et Diama. Ils ont été formés en techniques de plaidoyer et de mobilisation de ressources. L'activité s'inscrit dans le cadre du Projet « Alliance Transformative » porté par l'Alliance Droit et Santé. Cette dernière est une initiative de trois organisations que sont l'ONG JED, le Réseau Siggil Jigéen et l'ONG RAES qui s'intéressent beaucoup aux questions de santé et de bien-être des adolescents et des jeunes en Afrique.

« Nous avons outillé ces comités pendant trois jours pour que leurs membres puissent identifier les questions de santé au niveau de leurs communes et voir comment ils peuvent porter ces éléments de changement, accompagnés par les décideurs pour soutenir les initiatives au niveau local », a expliqué Bassirou Gassama, agent de l'ONG RAES qui est membre de l'Alliance Droit et Santé. Cette Alliance, a-t-il rappelé, est mise en place par des organisations de la Société Civile en Afrique.

Elle s'active à relever les nombreux défis qui sont liés à la santé des adolescents et des jeunes, notamment les questions des grossesses précoces, des maladies, le problème d'accès des jeunes aux services de santé entre autres. « Le but est qu'à la fin, les membres de ces comités de pilotage puissent identifier les défis que les jeunes rencontrent beaucoup plus dans leurs zones, que ça soit à Saint-Louis ou à Diama, et de mettre en place un plan d'action qui va permettre aujourd'hui de régler ces problèmes », a-t-il rappelé.

Le coordonnateur de la Plateforme « Taxawu Ndawyi », Adama Coundoul a, quant à lui, exprimé son satisfecit au terme de cette formation. « Nous allons maintenant élaborer un plan d'action qui va nous permettre d'amener les autorités administratives et politiques, les chefs d'entreprise et ONG de la place à appuyer la plateforme pour qu'elle puisse mettre en place un espace dédié aux jeunes.

Parce qu'à Saint-Louis, nous n'avons pas de centre de conseil ados et que le besoin est là », a fait savoir M. Coundoul avant d'inviter la Directrice régionale de la Santé de Saint-Louis à mettre à la disposition de la plateforme une sage-femme jeune qui pourra venir chaque semaine au niveau de l'espace faire des consultations et conseiller les jeunes.