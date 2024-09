Sénégal: L'association des anciens de l'ENA change d'appellation et se dote d'un nouveau président

Dakar — Le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abdoulaye Guèye, vient d'être porté à la tête de l'Association sénégalaise des anciens élèves et auditeurs de l'École nationale d'administration et de l'Institut national du Service public de France (ASENA-INSP), nouvelle dénomination de l'Association sénégalaise des anciens élèves et auditeurs de l'École nationale d'administration (ASENA), a-t-on appris de ses membres.

Ce changement de dénomination, faisant suite à la suppression de l'ENA et son remplacement par l'Institut national du Service public, a été acté au cours d'une assemblée générale tenue samedi dernier à Dakar, indique un communiqué transmis à l'APS.

Cette AG a permis notamment de délibérer sur plusieurs points dont "l'examen et l'adoption des différents rapports du bureau sortant (rapport moral du président, rapport d'activités, rapport financier, rapport du commissaire aux comptes", "la révision et l'adoption des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur de l'association", "l'élection des membres du conseil d'administration, du nouveau bureau et des commissions".

Elle a aussi "permis de passer en revue les diverses activités menées, au plan national et international, par l'association ces dernières années (colloques, diners-débats, actions sociales et humanitaires, animation et publication périodique d'une revue scientifique", selon le communiqué.

"L'ASENA-INSP qui a, au fil des années, acquis un statut de think de tank de référence, en tant que creuset de compétences, de par ses activités et actions, contribue, d'une part, au débat public ainsi qu'à l'effort de réflexion sur les politiques publiques, et d'autre part, à raffermir les liens de solidarité entre ses membres", expliquent ses membres.

Ils signalent par ailleurs que cette association "participe activement aux activités de +ENA/Afrique et de celles de la Confédération internationale des associations nationales des anciens élèves de l'ENA de France qui regroupe plus de 10000 membres présents dans les cinq continents".

"Outre la présence parmi ses membres de hauts fonctionnaires appartenant à tous les corps de l'État, l'ASENA-INSP de France compte parmi ses adhérents des acteurs du secteur privé. Ce qui fait sa richesse", relèvent-ils dans leur communiqué.

Le nouveau président de l'ASENA-INSP, Abdoulaye Guèye, est un ancien élève du cycle international long de l'ENA de France (promotion Romain GARY 2003/2005). Il succède à Yoro Dia, "désigné président honoraire, à l'instar des anciens présidents de l'association".

Dans son adresse, M. Guèye a dit "compter sur la mobilisation et l'engagement de tous les membres pour renforcer le leadership et le rayonnement de l'association dans le débat public sur l'action de l'État et autres thématiques dignes d'intérêt pour le Sénégal et l'Afrique [...]".

Il a également promis de "relancer les activités scientifiques de l'association afin de consolider son positionnement comme un creuset d'excellence dans le cadre de la réflexion stratégique sur l'action publique", rapporte le communiqué.

Il s'est engagé à travailler, en priorité, au "renforcement de la place de l'ASENA-INSP de France dans la réflexion stratégique sur l'action de l'État et autres thématiques portant sur le développement économique et social".

La mobilisation des ressources pour assurer le financement des activités et le renforcement du partenariat avec les pouvoirs publics et autres acteurs institutionnels font partie de ses priorités, de même que l'amélioration de la communication interne et externe de l'association.