Sénégal: Pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté - Retour au bercail des pèlerins de la paix

L'Airbus A330-343 de la compagnie Iberojet qui a transporté les 350 pèlerins a atterri ce dimanche 15 septembre 2024 à 23h38 sur le tarmac de l'Aéroport international Blaise Diagne.

A l'accueil le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens Malick Ndiaye accompagné du Directeur général de l'ANACIM, Dr Diaga Basse, du Colonel François Sambou, Secrétaire général de la HAAS, du Directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

A l'aérogare des pèlerins, la cérémonie officielle a démarré par l'hymne national pour se poursuivre par des chants et prières pour rendre grâce à Dieu.

Dans son discours, Monseigneur Paul Abel Mamba, Président du Comité interdiocésain national des Pèlerinages catholiques (CINPEC) après avoir dit tout leur bonheur de retrouver leur pays et leurs proches a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cette démarche de foi. L'évêque de Tambacounda dira qu'ils ont vécu partout comme de dignes représentants du Sénégal, des ambassadeurs. Ils ont prié pour la réussite des dirigeants du pays et pour un bon hivernage. En Israël, ils ont rencontré le Président Isaac Herzog pour plaider la paix entre israéliens et palestiniens.

Cette démarche a été qualifiée par le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens comme une initiative qui renforce le rôle que le Sénégal a toujours joué dans cette crise. Malick Ndiaye a remercié les pèlerins du Sénégal pour leur engagement pour la paix et la cohésion. Le Ministre n'a pas manqué de féliciter tous ceux qui ont oeuvré pour la bonne organisation de ce pèlerinage.