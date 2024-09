Algérie: Président de la République - Relever le niveau des ambitions économiques durant le second mandat

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi à Alger, que le niveau des ambitions économiques sera relevé durant son second mandat, notamment s'agissant de l'augmentation du PIB et des investissements.

Durant le second mandat présidentiel, "nous relèverons, en toute confiance et avec résolution, le niveau de nos ambitions pour améliorer davantage les performances économiques et continuer à encourager et à étendre le champ des investissements nationaux et étrangers", a indiqué le président de la République dans un discours prononcé après sa prestation de serment au Palais des nations.

Le président de la République a rappelé ses engagements pris lors de la campagne électorale de l'élection présidentielle du 7 septembre, dont notamment l'augmentation du PIB à 400 milliards de dollars, ce qui permettra à l'Algérie de compter parmi les pays émergents.

Il a, dans ce cadre, fait observer que l'Algérie avait enregistré l'un des taux de croissance les plus élevés dans la région méditerranéenne, ce qui a été confirmé et salué par les instances internationales et régionales compétentes, l'objectif pour les années à venir, a-t-il dit, étant de maintenir un taux de croissance autour de 4%.

Le président de la République a, à ce titre, souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour diversifier l'économie et sortir de la dépendance aux hydrocarbures, affirmant qu'un objectif de 15 milliards USD d'exportations hors hydrocarbures avait été fixé pour son second mandat.

Selon lui, ces niveaux de performance économique seront atteints à travers le renforcement des investissements, d'autant que "l'attractivité de l'Algérie en matière d'investissement est désormais tangible, grâce à la stabilité du pays et aux ressources financières dont il dispose".

De plus, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré près de 9.000 projets qui ont vocation à contribuer à la création de la richesse et d'emplois, a relevé le président de la République, qui s'est engagé à porter le nombre de projets d'investissement à 20.000 durant son second mandat.

En ce qui concerne les start-up, il a fait observer que le premier mandat avait vu leur nombre passer de 200 à près de 8.000 entreprises, avec comme objectif d'atteindre 20.000 start-up d'ici la fin de son second mandat.

Evoquant le secteur industriel, le président de la République a mis en évidence son importance dans le tissu économique algérien, rappelant qu'il contribuait au PIB à hauteur de 19% dans les années 1970, avant de reculer à 3,5%.

Après son augmentation à 5% au cours du premier mandat, ce taux sera porté à 12% d'ici la fin du second mandat, s'est-il engagé.

Le président de la République a, par ailleurs, rappelé les "mégaprojets" en cours de réalisation dans le secteur des mines, soulignant l'importance des projets ferroviaires programmés pour relier les wilayas du nord à l'extrême sud, jusqu'à la wilaya de Tamanrasset.

En ce qui concerne la production agricole, le président de la République a expliqué qu'elle connaissait des avancées significatives, notamment dans les cultures stratégiques, qui permettent de réduire les importations, surtout à travers "l'établissement de partenariats avec des pays frères et amis dans des filières stratégiques comme le lait et les céréales".

Le président de la République a indiqué, dans ce sens, que l'Algérie atteindra l'autosuffisance en blé dur vers fin 2025 et en orge et en maïs en 2026, ajoutant que les surfaces irriguées seront étendues de près d'un (1) million d'hectares.

Concernant le secteur de l'hydraulique, le président de la République a affirmé qu'à la fin de l'année en cours, cinq (5) stations de dessalement seront réceptionnées, avant de lancer la réalisation d'autres stations en s'appuyant sur les compétences algériennes.

Selon le président de la République, des projets d'interconnexion des barrages pour le transfert d'eau des grands barrages vers ceux enregistrant de faibles taux de remplissage seront inscrits dans la loi de finances de l'exercice 2025.

Il a également évoqué la possibilité de réalisation de grands projets de transfert d'eau pour rassurer les citoyens quant à la disponibilité des ressources hydriques.

Au volet social, le président de la République a réaffirmé son engagement à protéger le pouvoir d'achat des citoyens à travers la lutte contre l'inflation, la maîtrise des prix et l'augmentation des allocations, des salaires et des pensions de retraite.

Il s'est également engagé à créer 450.000 emplois, à construire deux (2) millions de logements et à porter l'aide à l'habitat rural à un (1) million DA durant son second mandat.

Dans son discours, le président de la République s'est aussi engagé à régler définitivement le dossier des zones d'ombre au cours de la première année de son second mandat.