Angola: Le ministre de la Culture loue la vigueur d'Agostinho Neto

Dundo — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a déclaré mardi, à Dundo, province de Lunda-Norte, que "les hommes du tempérament d'Agostinho Neto, que ce soit au niveau de l'Afrique ou même de la planète, étaient peu nombreux".

Intervenant lors de la cérémonie centrale de la Journée du Héros National, Filipe Zau a souligné que le parcours politique, culturel et patriotique d'Agostinho Neto devait être rappelé avec la dignité qui sera toujours nécessaire, pour que sa mémoire se perpétue à jamais dans le cœur des Angolais.

Selon les mots célèbres d'Agostinho Neto, soulignant « Le plus important est de résoudre les problèmes du peuple », « L'Afrique apparaît comme un corps inerte où chaque vautour vient prendre sa part » et « L'Angola est et sera toujours, par sa propre volonté, tranchée solide de la révolution en Afrique", doit inciter les Angolais à participer au développement socio-économique du pays.

Le ministre a souligné qu'en dirigeant le processus de "Résistance populaire" et de mobilisation générale du peuple, suite aux affrontements à Luanda et à l'invasion du pays, du nord et du sud, par les troupes étrangères régulières de la République du Zaïre et de la République Sud-africaine du régime de l'apartheid, renforcé par des mercenaires, Agostinho Neto a démontré son amour pour la patrie angolaise.

%

"Malgré le début de la guerre civile avec une internationalisation évidente des conflits armés, António Agostinho Neto, au nom du Comité central du MPLA et du peuple angolais, proclame, le 11 novembre 1975, l'indépendance de l'Angola, une démonstration de bravoure et d'amour désintéressé pour le pays", a-t-il souligné.

Selon Filipe Zau, Agostinho Neto était un leader de son temps, d'un Angola qui, dans le contexte de la guerre froide, luttait avec ténacité pour l'autodétermination politique des Angolais.

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 - il y a 102 ans - dans le village de Kaxicane, municipalité d'Icolo e Bengo, province de Luanda. Il est décédé des suites de maladie à Moscou le 10 septembre 1979.

Neto a pris la direction du MPLA, dont il était déjà président d'honneur depuis 1960, et a proclamé l'indépendance nationale le 11 novembre 1975, devenant ainsi le plus haut dirigeant du pays.