Angola: Luanda rend hommage à Agostinho Neto

Luanda — Le dépôt d'une gerbe de fleurs, la levée du drapeau national géant, et des activités culturelles ont marqué, mardi, les célébrations de la Journée du Héros National, António Agostinho Neto, dans la province de Luanda.

Le programme a commencé par la levée du drapeau national géant, dans la forteresse de São Miguel, suivi du dépôt de la gerbe sur le sarcophage du premier président de l'Angola, né le 17 septembre 1922, à Caxicane, Icolo et Bengo.

À la fin du programme, présidée par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, a eu lieu un événement culturel au Mémorial du Dr António Agostinho Neto.

Le moment a été marqué par l'interprétation de chansons en l'honneur du « Plus Grand Poète », comme Neto est également connu.

Le moment a été animé par, entre autres artistes, Romeu Miranda, Gizela Hossi et Maria Eduardo, Kapa Afonso, Anastácio Adão, Obadias Correia, Solene Neves, Judeth Ester et Mito Gaspar qui ont interprété des chansons et récité des poésies comme « Havemos de volta », «Dois anos de distância», «Adeus a hora da largada», entre autres.

S'adressant à la presse, Francisco Pereira Furtado a souligné les qualités d'Agostinho Neto en tant qu'homme politique, nationaliste et homme de culture.

Selon le ministre d'État, la figure de Neto doit rester à jamais gravée dans la mémoire pour que les générations actuelles et futures connaissent les moments et les actes du père de la Nation et proclamateur de l'indépendance.

"Neto a laissé un héritage qui doit être étudié et connu par toutes les générations, non seulement en Angola mais aussi par tous ceux qui visitent le pays", a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'il était important de reconnaître le rôle et la dimension d'Agostinho Neto, dans la conquête de l'indépendance, ainsi que dans la garantie de la souveraineté et de la paix, exemples suivis par l'ancien Président José Eduardo dos Santos et maintenant aussi par le Président João Lourenço.

À son tour, présente au même événement, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a déclaré que le 102ème anniversaire de Neto devait être célébré à tous les niveaux, car il est un héros national et une figure incontournable de l'histoire de l'Angola.

"Chacun de nous, dans nos actions quotidiennes, doit savoir interpréter correctement la pensée du fondateur de la nation angolaise, dans la dimension politique, culturelle, communautaire et économique", a-t-elle recommandé.

Luísa Damião a également rappelé que la devise choisie pour les célébrations du 17 septembre, «Avec les idéaux de Neto, bâtissons une économie forte et dynamique», répond à la maxime du fondateur de la nation, selon laquelle « Le plus important est résoudre les problèmes du peuple.

La femme politique a défendu la nécessité de cimenter correctement la pensée d'Agostinho Neto, pour relever les défis actuels, qui impliquent la réalisation du rêve d'un Angola pacifique, développé, prospère et inclusif, dans lequel la riche diversité culturelle continue d'être valorisée.

À son tour, le gouverneur de Luanda, Manuel Homem, a considéré Agostinho Neto comme le plus grand poète et icône de la liberté.

Selon lui, le 17 septembre devrait raviver la mémoire de tous les Angolais.

Il a souligné que l'hommage à l'illustre président Neto représente l'engagement du Gouvernement angolais à continuer d'exalter et de perpétuer dans la mémoire collective le sens nationaliste, poétique et politique d'Agostinho Neto, en garantissant la satisfaction continue des besoins des populations.

Il a souligné que le Gouvernement suivit les idéaux de Neto, en bâtissant des infrastructures sociales, comme les écoles et les hôpitaux, capables de répondre à la demande et d'améliorer les conditions de vie de la population.

Des membres de l'Exécutif, des partis politiques, des Forces armées angolaises, du ministère de l'Intérieur et des autorités religieuses, entre autres, ont participé à la cérémonie.

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 - il y a 102 ans - dans le village de Kaxicane, municipalité d'Icolo e Bengo, province de Luanda. Il est décédé des suites de maladie à Moscou le 10 septembre 1979.

Neto a pris la direction du MPLA, dont il était déjà président d'honneur depuis 1960, et a proclamé l'indépendance nationale le 11 novembre 1975, devenant ainsi le plus haut dirigeant du pays.