Angola: La division des Lundas est le résultat de la stratégie d'Agostinho Neto

Dundo — La province de Lunda-Norte ce accueille mardi la cérémonie centrale du 102ème anniversaire du Fondateur de la Nation, António Agostinho Neto, qui, parmi plusieurs actions entreprises pour améliorer la vie des Angolais, comprend la division de l'ex-Lunda, culminant à la création des Lunda-Norte et Lunda-Sul.

Dundo, la capitale, est située dans la municipalité de Chitato, et la province est située au nord-est de l'Angola, avec une population de 972 183 habitants, répartis dans les municipalités de Chitato, Cambulo, Caungula, Cuilo, Cuango, Capenda. Camulemba, Lucapa, Lubalo, Lóvua et Xá-muteba.

Dans la perspective de réduire les asymétries, les deux provinces ont été créées le 4 juillet 1978, par décret présidentiel nº 86/78 du 4 juillet.

En tant que province de Lunda, la population résidant dans la partie nord était contrainte de se rendre dans la ville de Saurimo, alors capitale, où se trouvaient les services de l'administration locale de l'État, pour obtenir des documents officiels et une formation académique.

A cette époque, la partie nord de Lunda était considérée comme la capitale économique, en raison de son potentiel minier et agricole, un scénario qui a changé avec la division de Lunda, par le gouvernement angolais, trois ans après l'indépendance nationale, établissant provisoirement le chef-lieu de la nouvelle province de Lunda-Norte a été créée, à Lucapa, tandis qu'une nouvelle serait construite dans la région de Mulepi.

Les débuts ont été marqués par des restrictions de mouvement des personnes à l'intérieur du territoire de la province, en particulier dans les zones d'exploitation de diamant, et de là vers la capitale du pays et d'autres régions.

Le projet d'établir la capitale de Lunda-Norte à Lucapa n'a jamais été réalisé, en raison de l'instabilité politique que traversait le pays.

Entre-temps, en 2000, le chef-lieu de Lunda-Norte a été transféré à Chitato, un district urbain de Dundo, en raison de ses meilleures structures administratives et, à partir de cette année, la province a commencé à s'étendre et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives de croissance dans tous les secteurs.

Pour diriger la nouvelle province de Lunda-Norte et changer le scénario, l'ancien guérillero João Ernesto dos Santos "Liberdade" a été nommé commissaire et a oeuvrer pour créer les conditions pour le fonctionnement des services administratifs.

Face à de nouveaux défis, le gouvernement a lancé, à la fin des années 2000, le projet habitation Mussungue, à Chitato, pour améliorer les infrastructures et favoriser l'accès à un logement décent.

La cité-dortoir de Mussungue, qui compte actuellement 5 004 appartements, occupe un million cinq cent mille mètres carrés, avec une superficie d'habitation d'un million et 150 mille mètres carrés.

La ville de Mussungue compte 419 immeubles, 5004 appartements, 153 espaces commerciaux et est composée d'appartements T4 et T5.

Conçu pour accueillir environ 30 mille personnes, le projet dont la première phase est subdivisée en sept zones, dont six d'habitation et une d'équipements sociaux, comprend un hôpital de 95 lits, une crèche de 24 salles et une école pour 1300 étudiants.

En 2004, un moment historique marque pour la première fois la province et dans la région orientale, une université voit le jour, Lueji A'nkonde, comprenant les facultés d'économie, de droit et de pédagogie.

Il en va de même pour les autres sous-systèmes éducatifs, où 208 écoles ont été construites depuis 2000, dans un univers de 1.873 salles de classe, qui accueillent aujourd'hui 323.000 élèves et 5.974 enseignants.

Le secteur de la santé a été l'un de ceux qui ont enregistré le plus de gains, avec actuellement 13 hôpitaux, 18 centres de santé et 67 postes, assurés par plus de 800 infirmières et plus de 100 médecins.

La division a également permis la construction de l'aéroport de Camaquenzo, doté d'une piste de 2 500 mètres de longueur et 45 mètres de largeur, un bâtiment de deux étages, pouvant accueillir 300 passagers.

Pour assurer le confort de la circulation routière, urbaine, intercommunale et interprovinciale, 1 161 kilomètres de routes et 34 ponts en béton armé ont été construits et réhabilités.

Le barrage de Luachimo, avec une capacité de production de 34 mégawatts d'énergie électrique, la réhabilitation du Musée Dundo, qui se distingue par la conservation de diverses collections culturelles, la documentation, la recherche historique et spécifique sur le peuple Lunda Tchokwe, sont, entre autres, les fruits de la vision stratégique du héros national, Agostinho Neto, en divisant Lunda en deux provinces.