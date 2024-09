Gabon: Le pays souhaite son retour dans l'Union Africaine

Depuis son éjection après le « coup de libération » du 30 août 2023, le Gabon a perdu sa place au sein de l'Union Africaine. Au lendemain de cet évènement, l'organisation continentale avait fortement condamné la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon, via un communiqué publié sur X (ex-Twitter).

Dans un besoin imminent de réintégrer l'UA, le président de la Transition du Gabon, S.E Brice Clotaire Oligui NGUEMA a reçu, le 14 septembre 2024 à Libreville, le président de la Commission de l'UA M. Moussa Faki Mahamat.

D'après nos confrères du journal le Nouveau Gabon, la rencontre de ces deux autorités a porté sur le retour du Gabon au sein de l'institution africaine, suite à sa suspension le 31 août 2023, soit au lendemain du coup d'État militaire qui a renversé l'ex-président Ali Bongo.

Dans le même sillage, cette rencontre entre la délégation de l'Union Africaine et le gouvernement de la Transition a permis d'évaluer les progrès réalisés par les autorités notamment dans les secteurs de l'économie, du social, des infrastructures, de la politique mais aussi de la sécurité afin d'orienter le Gabon vers un retour graduel à la légalité constitutionnelle, précise Gabon News.

Cette rencontre a particulièrement été approuvée par le président de la commission de l'UA qui n'a pas manqué de saluer les efforts de la transition via un post sur sa page X ou il dit : « J'ai été reçu par S.E. Oligui NGUEMA, le Président de la Transition gabonaise pendant ma visite de travail au Gabon. Nous avons échangé sur la Transition au Gabon et le renforcement de l'accompagnement de l'UA pour son retour à l'ordre constitutionnel. J'ai salué les efforts déjà déployés et le caractère inclusif et participatif de la Transition. ».

%

Il faut noter que l'UA est l'organisation continentale qui vise à promouvoir la coopération, l'unité, la paix, la sécurité et le développement économique et social en Afrique. Elle était la première organisation continentale à suspendre le Gabon après son coup d'état en août 2023.

Mme Laurence Ndong, Ministre de la Communication et des Médias, Porte-Parole du Gouvernement, interviewé par RFI indique que « le pays est sur le chemin d'un retour à la normale et un changement en vue du bien-être des gabonais » elle ajoute en précisant qu'« aujourd'hui le Gabon reprend sa dignité, et on est loin de ces images dégradantes indécentes d'autrefois. »

Selon nos confrères de Gabon News, au regard de la présence de l'UA en sol gabonais, le pays espère retrouver sa place au sein de l'institution Africaine et renforcer ses relations diplomatiques avec les grandes instances continentales et internationales.