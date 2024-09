Soudan: Jaber fait l'éloge des relations soudano-turques

Port-Soudan — Membre du Conseil Transitoire souveraineté, commandant en chef adjoint des forces armées, général, Ibrahim Jaber a salué les relations soudano-turques, notant les positions de soutien de la Turquie du Soudan.

Jaber, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Turquie au Soudan dans son bureau à Port-Soudan a exprimé les remerciements et l'appréciation du gouvernement et du peuple soudanais, au gouvernement et au peuple turcs pour leur soutien continu au Soudan face aux défis auxquels il est confronté.

Pour sa part, l'ambassadeur de Turquie a transmis au membre du Conseil souverain les salutations des dirigeants turcs aux dirigeants soudanais, soulignant l'intérêt personnel du président turc, Recep Tayyip, pour l'importance de parvenir à la paix et à la stabilité au Soudan, notant que le deuxième navire turc arrivera au port de Port-Soudan au cours de cette semaine, transportant de l'aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre, les torrents et les inondations. L'ambassadeur turc a salué le soutien et l'assistance du Soudan à la Turquie au cours de la récente période au cours de laquelle la Turquie a été exposée à une série de tremblements de terre, déclarant : "Quiconque fait un pas vers nous, nous ferons un pas vers lui".