Soudan: Le Président de Vietnam reçoit les lettres de créance de l'Ambassadeur Hassan Abdel Salam

Son Excellence le Président Tu Lam, Secrétaire général du Parti communiste et Président de la République socialiste du Vietnam a reçu mardi au Palais présidentiel à Hanoï les lettres de créance de Son Excellence l'Ambassadeur Hassan Abdel Salam en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République socialiste du Vietnam.

Son Excellence l'Ambassadeur a transmis les salutations de Son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan Abdul Rahman, président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, à Son Excellence le Président de la République socialiste du Vietnam, et ses vœux de bonne santé et de bonheur, et au gouvernement et au peuple du Vietnam pour un progrès et une prospérité continus.

Pour sa part, Son Excellence le Président de la République Socialiste du Vietnam, a chargé l'Ambassadeur à transmettre ses salutations à Son Excellence le Président du CTS, souhaitant à Son Excellence bonne santé et bonheur, et au peuple soudanais stabilité, progrès et Il a également souhaité à Son Excellence l'Ambassadeur beaucoup de succès dans le développement des relations bilatérales entre les deux pays et a promis de lui apporter le soutien nécessaire à la réussite de sa mission.