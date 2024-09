Soudan: Al-Burhan s'adresse au sommet présidentiel virtuel - l'appel mondial pour le futur sommet

Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, le général Abdel Fattah Al-Burha, a participé au sommet présidentiel virtuel, « L'appel mondial pour le sommet du futur », qui vise à discuter de la positions et visions des pays en préparation du Sommet du Futur prévu aux Nations Unies les 22 et 23 septembre de cette année. Il s'agit d'un sommet qui vise à élaborer une charte internationale pour l'avenir, qui aborde les thèmes du développement durable, la paix et la sécurité internationales, ainsi que la science, la technologie et l'innovation.

Le président du CTS a prononcé le discours du Soudan lors de cet événement international, qui a abordé de nombreux sujets : Nous voyons dans ce sommet une opportunité de restaurer la confiance dans le système des Nations Unies pour renforcer la coopération internationale. La future charte que nous cherchons à formuler aujourd'hui doit servir de feuille de route pour les pays qui souffrent de conflits dus à l'ingérence de certains pays dans leurs affaires intérieures, et nous avons besoin d'un engagement international fort pour empêcher cette ingérence et pour criminaliser et demander des comptes. ceux qui le font.

Premièrement : nous pensons que la Charte comprend des mécanismes efficaces pour tenir pour responsables les États qui déclenchent des conflits et pour prendre des mesures pour protéger les États de l'escalade de ces conflits.

Deuxièmement : nous soulignons l'importance de la justice transitionnelle et de la réconciliation nationale, car la charte doit fournir un cadre pour soutenir ces processus tout en respectant la vie privée de chaque pays.

Troisièmement : nous avons besoin du soutien international pour bâtir des institutions nationales fortes, et notre expérience au Soudan a prouvé que l'institutionnalisme est la véritable garantie de la stabilité et du développement.

Quatrièmement : nous devons nous concentrer sur l'autonomisation des femmes et des jeunes et les impliquer dans le processus de reconstruction, car ces secteurs vitaux sont l'atout d'un véritable changement, et nous avons besoin de programmes internationaux pour soutenir leur éducation et leur formation.

Cinquièmement : Nous soulignons l'importance de la coopération régionale et internationale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Ces défis ne connaissent pas de frontières, et nous avons besoin d'un effort mondial coordonné pour faire face au terrorisme ethnique transcendant qui cible l'État, les infrastructures, les services et les établissements de santé du pays. notre pays. Sixièmement : Nous appelons au renforcement de la coopération dans le domaine de l'innovation et de la recherche scientifique, en particulier dans les domaines de l'agriculture et des énergies renouvelables.

Ces domaines sont essentiels pour parvenir au développement durable du Soudan, qui sera nécessairement affecté par le changement climatique et l'impact du changement climatique. guerre d'agression contre l'économie du pays. Enfin, nous soulignons l'importance de respecter la souveraineté des États tout en renforçant la responsabilité partagée, et nous, au Soudan, attendons avec impatience un soutien international qui respecte nos choix nationaux et nous aide à nous relever et à parvenir à une paix durable grâce à l'appropriation nationale. Votre Excellence le Président, L'expérience du Soudan dans la résolution de la phase de guerre et au-delà représente un véritable test de l'efficacité de la coopération internationale. Faisons de cette charte un outil efficace pour aider les pays à sortir des conflits et à construire un avenir meilleur. Notre succès au Soudan sera un succès pour l'ensemble de la communauté internationale.