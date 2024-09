Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Septembre 2024

Sénégal : Gamou International de Médina Baye- Le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine sollicite des prières

Le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine a dirigé la forte délégation du gouvernement à la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye. La délégation gouvernement composée notamment de Serigne Guèye Diop, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Bakary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, Ibrahima Thiam, Secrétaire d’État au Développement des PMI, et Momath Talla Ndao, Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement a été accueilli par le porte-parole, Cheikh Mahi Cissé, représentant du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse. Le Général Tine était également accompagné de son cabinet ainsi que du Gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt.La cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye a été l’occasion pour le ministre de l’Intérieur de délivrer le message du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. (Source : adakar.com)

Mali : Attaque contre l’école de la Gendarmerie - Le gouvernement restreint temporairement l’accès à l’aéroport

Le gouvernement a décidé de restreindre temporairement l'accès à l'aéroport international Modibo KEITA Sénou suite à l'attaque terroriste qui a visé les écoles de la Gendarmerie nationale à Bamako. Ces établissements étant situés non loin de la zone aéroportuaire, cette disposition a été prise prévenir tous risques, selon le ministre des Transports et des Infrastructures, signataire de la note donnant l'information. Le ministre a saisi cette occasion pour inviter les usagers au calme et les assurer des dispositions en cours pour la levée des restrictions qui fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Des coups de feu ont été entendus au petit matin de ce mardi 17 septembre 2024, dans les environs de l'école nationale de gendarmerie, cible d'une attaque terroriste repoussée par les hommes du Colonel Assimi Goïta, Chef de l'Etat. A noter que ces attaques ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, (Gsim, lié à Al-Qaida). (Source : abamako.com)

Botswana : Industrie extractive - Un autre diamant de plus de 1.000 carats extrait dans une mine

Cette découverte intervient un mois après la découverte du deuxième plus gros diamant du monde.C'est la mine Karowe, l’une des plus prolifiques au monde, qui a livré cette pierre précieuse. Il s’agit du 6e diamant d'un tel poids qui en est extrait, précise la compagnie canadienne Lucara Diamond dans un communiqué.« Cette pierre remarquable présente des similitudes frappantes avec le diamant de 692 carats annoncé en août 2023, qui a été poli par HB Antwerp et a donné des diamants polis vendus pour plus de 13 millions de dollars », a encore déclaré la société. Le Botswana est le plus grand producteur mondial de diamants.( Source :alome.com)

Togo : Savanes / Education - Les autorités locales en tournée dans les établissements scolaires

Dapaong, Les autorités locales de la région des Savanes ont effectué, le lundi 16 septembre, une tournée dans certains établissements scolaires pour s’assurer de l’effectivité de la reprise des classes. Dans la préfecture de Tône, au premier jour de cette rentrée, le directeur régional de l’éducation Savanes, Bograh Badjaglana Fontou, accompagné du maire de la commune Tône 1, Yampoadeb Gountante et leurs collaborateurs se sont rendus successivement au Lycée Nassablé, EPP Worgou, CEG Dapaong ville, au Centre régional d’enseignement technique et de la formation professionnelle (CRETFP) et à l’Institut de formation professionnelle Bonita House. Dans tous ces établissements, les autorités locales ont remarqué la reprise effective de la rentrée scolaire 2024 – 2025. Les apprenants et les enseignants ont renoué avec leurs activités pédagogiques. Aucun dysfonctionnement n’a été relevé. Tout se passe dans de bonnes conditions. ( Source : atop)

Nigeria : Soutien au développement - La Cédéao lance les activités de son Fonds régional de stabilisation

Ce projet se fixe pour mission de promouvoir la stabilisation socio-économique et la résilience des communautés vulnérables dans la région, indique la Cédéao dans un communiqué relayé par des médias. (Source : acotonou.)

Rca : Environ des affaires- le défi du développement du secteur privé

Le secteur privé centrafricain peine toujours à se développer. Le pays peine à attirer les investisseurs. Beaucoup d'activités et initiatives se font dans le domaine informel et ne contribuent donc pas directement aux ressources de l'État. Pourtant, pour le Groupement interprofessionnel de Centrafrique (Gica), le développement du pays passera nécessairement par l'essor du secteur privé. Encourager les petites et moyennes entreprises (Pme), voici l'un des objectifs que s'est donné le Gica, l'une des deux associations patronales du pays qui compte une cinquantaine de membres. (Source : abangui.com)

Congo- Brazzaville : Gestion du patrimoine de l’État- cinq terrains fonciers d’une valeur de plus de 12 milliards de Fcfa récupérés par le Gabon

Le Gouvernement gabonais a récupéré cinq terrains fonciers à Brazzaville au Congo dont la valeur totale dépasse les 12 milliards Fcfa, selon une source autorisée. Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a impulsé plusieurs initiatives pour optimiser la gestion et l’exploitation des biens de l’État. L’objectif étant de récupérer les actifs mal gérés ou sous-exploités et maximiser leur valeur économique au profit du bien public. Aussi,un focus a-t-il été mis sur la récupération des biens immobiliers de l’État à l’étranger. Une démarche qui a permis de récupérer des actifs significatifs et de renforcer la présence patrimoniale du Gabon à l’international. Un exemple notable de cette stratégie a été la récupération de cinq terrains fonciers à Brazzaville, en République du Congo, dont la valeur totale dépassait les 12 milliards Fcfa.(Source : alibreville.com)

Guinée : Coopération- L’Arabie Saoudite signent un accord en matière de sécurité avec le pays

La Guinée et le Royaume d’Arabie Saoudite ont signé un accord de coopération en matière de sécurité, a appris Africaguinee.com. La signature a eu lieu à Ryad le 15 septembre 2024 entre le prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministre saoudien de l’Intérieur et le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Bachir Diallo. Lors de leur tête-à-tête, au bureau du ministère de l’Intérieur dans la capitale saoudienne (Riyad), les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer les voies de coopération en matière de sécurité entre les deux pays. Ils ont en outre abordé un certain nombre de sujets d’intérêt commun, a-t-on appris. (Source : africaguinee.com

Côte d’Ivoire : Anniversaire- Marie-Thérèse Houphouët-Boigny souffle ses 94 ans

Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, première Première Dame de la Côte d'Ivoire, célèbre ce mardi 17 septembre 2024 son 94ème anniversaire. Née Thérèse N'Goran Brou le 17 septembre 1930 à Bouaké, elle a marqué l'histoire ivoirienne en tant qu'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, avec qui elle partagea sa vie de 1960 à 1993.Son mariage avec Félix Houphouët-Boigny fut célébré le 6 septembre 1952 par Monsieur Jean Delafosse à l'ancienne préfecture d'Abidjan, un lieu chargé d'histoire, situé près de l'actuelle cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ce mariage symbolisait l'union de deux grandes figures de la Côte d'Ivoire et reste gravé dans les archives du pays. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a non seulement été témoin des premiers pas de la nation, mais elle a également joué un rôle discret mais important en tant que compagne fidèle et soutien du premier président du pays. À 94 ans, elle continue d'incarner un pan essentiel de l'histoire ivoirienne. ( Source: fratmat.info)

Burkina Faso : Construction du mausolée Thomas Sankara- Une délégation gouvernementale visite l’état d’avancement des travaux

Une délégation gouvernementale conduite par le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a visité le site de construction du Mémorial Thomas SANKARA, le mardi 17 septembre 2024 à Ouagadougou. L’objectif de cette visite était de voir l’état d’avancement des travaux de construction du Mausolée d’hommage au Capitaine Thomas SANKARA et ses 12 compagnons d’infortune. Selon le Porte-parole du gouvernement, ce chantier est d’une importance capitale car dit-t-il « C’est le Mausolée qui va rendre hommage à un grand homme, le Capitaine Thomas SANKARA et ses 12 compagnons d’infortune assassinés le 15 octobre 1987 ». (Source : burkina24)