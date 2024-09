Cote d'Ivoire: Développement de l'agriculture- Abidjan Legacy Program (ALP) et signent un accord de partenariat

Le coordonnateur d’Abidjan Legacy Program (ALP), Abou Bamba et l’administrateur général adjoint de Bayer West Central Africa (Bayer), Sefihait Koné, ont procédé, le mardi 17 septembre 2024 au siège de l’Unité de coordination de ALP sis à Abidjan-Cocody, à la signature d’un accord de partenariat. A appris allafrica.com de sources officielles.

Selon ces sources, cette signature vise à formaliser le cadre de collaboration entre les deux organisations, eu égard à la convergence de leurs champs d’interventions et leur volonté commune de bâtir un écosystème national favorable au développement de l’agriculture, aux solutions agricoles durables et à la mitigation des effets du changement climatique.

La coopération entre deux parties portera sur plusieurs domaines clés. A savoir, l’implantation de centres Better Life Farming (BLF) sur les sites pilotes de l’ALP et dans d’autres zones, la formation et la sensibilisation en lien avec les centres Better Life Farming, le partage d’expériences et d'innovations, et la vulgarisation des nouvelles technologies agricoles. Elle contribuera également à l’émergence de business farmer locaux et régionaux, en particulier dans le domaine du maïs.

« Cet accord que nous signons avec Bayer réside principalement dans la volonté de la Côte d’Ivoire d’augmenter de façon exponentielle sa production agricole, notamment au niveau du vivrier pour atteindre d’ici à 2030 la sécurité alimentaire pour environ 85% de notre consommation, et surtout améliorer les conditions de vie des producteurs dans les zones rurales », a déclaré le coordonnateur d’ALP.

Bayer est une entreprise des sciences de la vie qui intervient entre autres, dans le domaine de la protection des plantes en fournissant directement des semences à haut rendement et des solutions adaptées de protection des plantes pour le traitement des cultures et un ensemble de services d’accompagnement.