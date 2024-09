Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix échangent sur la situation sécuritaire de l'Est

Le Chef de l'Etat congolais et le secrétaire général-adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix ont échangé, lundi 16 septembre, sur la situation sécuritaire et humanitaire de l'Est de la RDC.

Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix ont eu cette discussion à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa. Le même mardi ce haut fonctionnaire de l'ONU a échangé sur le processus de paix avec la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Wamba Wagner.

A l'issue de cette rencontre, Jean-Pierre Lacroix a exprimé la volonté de l'ONU d'assurer « la protection des civils en RDC». Se confiant à la presse, Jean-Pierre Lacroix a insisté sur la protection de civile qui reste prioritaire et déterminante pour la mission onusienne.

Dans son agenda, il compte rencontrer les principaux acteurs politiques et institutionnels du pays sur notamment les derniers développements et la mise en oeuvre du mandat de la MONUSCO.

Jean-Pierre Lacroix se rendra ensuite au Nord-Kivu et en Ituri pour évaluer de visu les derniers développements sécuritaires et discuter avec les autorités provinciales, le personnel des Nations Unies, les communautés locales, les organisations de la société civile et les acteurs concernés dans l'Est de la RDC.