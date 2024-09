Algérie: Tébessa - Départ d'une caravane de solidarité avec les sinistrés des récentes intempéries à Bechar et Naâma

Tébessa — Une caravane de solidarité avec les personnes touchées par les récentes intempéries dans les deux wilayas de Bechar et Naâma s'est ébranlée mardi du siège de la wilaya de Tébessa.

Cette caravane dont le coup d'envoi a été donné par le wali, Saïd Khalil se compose de 12 camions chargés de produits alimentaires, de couvertures, de matelas, d'eau minérale, de médicaments et autres aides.

Plusieurs secteurs ont participé à la collecte de ces aides humanitaires dont les directions de l'action sociale et de la solidarité (DASS), du commerce, de l'agriculture et de l'industrie ainsi que le Croissant rouge algérien (CRA) et plusieurs dizaines d'associations et d'acteurs de la société civile.

En marge du départ de la caravane, le wali a souligné que cette initiative rentre dans le cadre "des efforts de solidarité sociale avec les sinistrés des récentes intempéries qui ont frappé dernièrement les deux wilayas de Bechar et Naâma et traduit les valeurs d'entraide et de cohésion des Algériens".