Ile Maurice: Le groupe SICOM assure avec la note AAA

SICOM vient d'obtenir la note de crédit AAA de CARE Ratings (Africa) Private Limited (CRAF), la plus haute distinction décernée par l'agence de notation. Cette reconnaissance souligne, selon la direction de l'assureur d'État, la solidité et la fiabilité exceptionnelles de SICOM dans le respect de ses engagements financiers, malgré un environnement économique exigeant. SICOM est la deuxième compagnie locale et la seule compagnie d'assurances, à ce jour, à décrocher cette note AAA, ce qui souligne davantage la performance de l'entreprise et son positionnement en tant qu'acteur majeur dans le secteur des assurances et des produits financiers.

Nandita Ramdewar, Chief Executive Officer du groupe, explique : «Cette distinction est un témoignage de notre engagement indéfectible envers l'excellence et la bonne gouvernance. Passer de la note AA+ à AAA en l'espace d'une année souligne notre détermination à maintenir une gestion financière rigoureuse et à offrir un service client de qualité supérieure.»

Par ailleurs, dans le cadre de sa démarche volontaire visant à intégrer les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de responsabilité sociétale, notamment pour contribuer à un système financier mondial durable, économiquement efficace et socialement responsable, SICOM adhère depuis 2023 aux Principes pour l'investissement responsable et au Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact). Ces engagements encouragent une plus grande transparence dans les pratiques d'affaires et de gestion, particulièrement en ce qui concerne la gouvernance, la gestion des risques ESG (environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance) et les relations avec les parties prenantes.

Le groupe SICOM a récemment réaffirmé son engagement envers ses équipes en obtenant la certification Great Place to Work® pour la deuxième année consécutive. Cette reconnaissance témoigne des efforts déployés par l'entreprise pour valoriser ses collaborateurs, favoriser le sentiment d'appartenance et promouvoir l'autonomie.