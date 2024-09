Algérie: Ouverture de la 3e édition du salon 'Educteck' à Alger

Alger — La 3e édition du Salon de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et des technologies de la connaissance (EDUCTECK) s'est ouverte, mardi au Palais des expositions (Alger), avec la participation de près de 100 exposants.

Placé sous le slogan "L'intelligence collective au service de l'apprentissage", le salon vise à créer "un espace de dialogue, de réflexion et d'innovation dans le domaine de l'éducation et des techniques éducatives".

Les organisateurs aspirent à ce que l'édition 2024 soit "plus riche et variée en termes d'innovations et de débats sur l'avenir de l'éducation et de la formation professionnelle en Algérie, notamment en matière d'apprentissage en ligne".

A ce titre, le commissaire du salon, Abdenour Derias a affirmé que cette édition permettra à "tous les acteurs du domaine de l'éducation et de l'apprentissage, des technologies de la connaissance, de la numérisation, de l'économie de la connaissance et de l'intelligence artificielle, de découvrir les nouvelles innovations, de développer les compétences, et d'échanger des expériences, techniques, applications et logiciels".

Ce salon de quatre (4) jours constitue une opportunité pour rassembler chercheurs et développeurs dans le domaine de l'éducation, avec un programme "intensif" prévoyant des conférences sur divers sujets et spécialités, suivies de débats sur l'éducation ainsi que les moyens de la développer, ajoute M. Derias.

De son côté, la directrice de l'Institut national de recherche en éducation (INRE), Radia Bernaoui a affirmé que ce partenariat, premier du genre, "vise à renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement et de recherche d'une manière qui traduit l'engagement commun à améliorer le niveau d'éducation à travers l'utilisation des technologies de pointe au service des générations futures".

Elle a, par là même, souligné l'importance de "cette rencontre scientifique et professionnelle", qui constitue "une opportunité pour les établissements de recherche et les entreprises économiques d'explorer les possibilités de communication et de renforcer des partenariats efficaces entre les parties concernées pour parvenir à la complémentarité entre la recherche scientifique et les besoins économiques, au service du développement durable, et renforcer le rôle des jeunes dans l'entrepreneuriat".

Le salon "Educteck" est organisé sous le patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, du ministère des Poste et des Télécommunications et du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).