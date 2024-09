Seychelles: Air Seychelles a réalisé un bénéfice historique de 7 millions de dollars pour 2023

Air Seychelles a réalisé un bénéfice historique de 7 millions de dollars pour 2023, une réalisation qui, selon la compagnie aérienne, marque non seulement la poursuite réussie de son processus de redressement initié en 2022, mais également une forte reprise.

Dans un communiqué de presse publié mardi, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait transformé sa position d'actif net de négative à positive en 2022, et que ses bénéfices pour 2023 reflétaient son engagement en faveur d'une croissance durable et de l'excellence opérationnelle.

Air Seychelles a déclaré avoir dépassé ses attentes budgétaires de 1,6 million de dollars et dépassé les objectifs du plan quinquennal d'un montant impressionnant de 4,7 millions de dollars. Il s'agit également d'une deuxième année consécutive rentable pour la compagnie aérienne. Ces chiffres démontrent l'engagement de la compagnie aérienne à dépasser les objectifs fixés et à fournir des résultats exceptionnels aux parties prenantes, a-t-il déclaré.

Malgré des défis considérables, tels que la suspension des vols vers Tel Aviv en raison du conflit en Israël depuis le 13 octobre de l'année dernière, qui a entraîné une perte de revenus de 2,1 millions de dollars pour 2023, Air Seychelles a réussi à augmenter ses revenus de 2,8 millions de dollars, en partie grâce au lancement de la route Colombo.

La compagnie aérienne a continué à louer un A320 NEO dans le cadre d'opérations de location avec équipage d'avions, de maintenance et d'assurance (ACMI) en 2023, l'autre A320 NEO exploitant le réseau régional. La compagnie aérienne a déclaré que la résilience démontrée dans ces circonstances difficiles met en évidence ses initiatives stratégiques et sa capacité d'adaptation au sein du marché concurrentiel de l'aviation.

Pour gérer sa santé financière, Air Seychelles s'est concentré sur la réduction de sa dette, en remboursant avec succès 4,9 millions de dollars de son prêt bancaire auprès de Nouvobanq afin de réduire son solde de prêt impayé d'une somme initiale de 16,5 millions de dollars à 11,6 millions de dollars d'ici août 2024.

De plus, la compagnie aérienne a entièrement remboursé sa dette de report de location de 4,5 millions de dollars, contractée pendant la période Covid. Ces efforts ont conduit à un bilan plus sain et à une situation financière renforcée.

Dans le cadre de sa stratégie continue visant à gérer les complexités de l'industrie aéronautique, Air Seychelles a réalisé des progrès significatifs dans la gestion de l'escalade des coûts de maintenance, en particulier concernant sa flotte de moteurs A320 NEO.

En 2023, la compagnie aérienne a pris des mesures proactives en établissant une provision comptable annuelle conservatrice de 2,5 millions de dollars dédiée à couvrir les éventuelles conditions de retour de l'avion et de ses moteurs.

La compagnie aérienne considère que cette prévision non seulement souligne l'engagement d'Air Seychelles en faveur de la transparence financière, mais stabilise également les attentes en matière de bénéfices futurs, garantissant ainsi une solide santé financière à la compagnie aérienne.

Le directeur général, Sandy Benoiton, a exprimé sa profonde gratitude à tous les employés, reconnaissant leur rôle crucial dans l'obtention de résultats positifs.

"Votre professionnalisme, votre créativité et votre travail d'équipe ont été à l'origine de notre succès et ont dépassé nos attentes, démontrant une fois de plus que nos collaborateurs sont notre plus grand atout. À mesure que nous avançons, Air Seychelles reste dédiée à l'excellence, à la croissance et à la résilience, assurant ainsi l'avenir brillant et prospère de notre entreprise et de nos parties prenantes", a-t-il déclaré.