Congo-Kinshasa: Vie des partis - L'AFDC-A dénonce des actes de provocation de l'UDPS

Cet énième incident illustre la tension persistante entre ces deux partis de la mouvance présidentielle.

Dans une déclaration politique rendue publique le 16 septembre, la fédération du Sud-Kivu de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A), parti de Modeste Bahati Lukwebo, a dénoncé des actes de provocation commis par des membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et leurs acolytes.

L'AFDC-A condamne avec la dernière énergie la destruction méchante de son patrimoine, notamment les effigies de son autorité morale, et dénonce une tentative de déstabilisation des institutions provinciales dont sont auteurs ses partenaires de la mouvance présidentielle. Le parti de Bahati Lukwebo assure avoir saisi l'autorité provinciale et l'officier du ministère public pour que des sanctions appropriées soient infligées à l'UDPS et aux personnes ayant agi à son nom.