Congo-Brazzaville: L'Allée des bustes sera débaptiséé « Place des héros »

Parmi les affaires inscrites à l'ordre du jour de la sixième session du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, qui s'est ouverte le 17 septembre, figure celle relative à la débaptisation de l'espace longeant le mur de la Primature, autrefois appelé « Allée des bustes » en « Place des héros ».

Dans son discours d'ouverture de la présente session, le député-maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a appelé les élus locaux à faire preuve de rigueur et de responsabilité citoyenne dans le traitement des affaires inscrites à l'ordre du jour. Il leur a, par ailleurs, rappelé la place qu'occupe la culture dans le développement de la ville capitale.

« ... Brazzaville devient de plus en plus un grand carrefour culturel et artistique qui a besoin des espaces de diffusion pour maintenir son leadership en Afrique. La construction en cours du cercle culturel de Poto-Poto et la pose prochaine de la première pierre de construction des plateformes de diffusion artistique et culturelle de Mfilou et de Talangai sont à inscrire dans cette vision », a-t-il déclaré.

En outre, face à la crise économique internationale actuelle, a indiqué le député-maire de Brazzaville, la population brazzavilloise attend des élus locaux des idées et des initiatives capables de l'aider à traverser cette période avec moins de difficultés.

« Nous devons prendre conscience du fait que la quasi-totalité des structures publiques de notre continent traversent une période difficile; ce qui fait que la responsabilité des élus locaux que nous sommes devient de plus en plus énorme.

Vivant plus près de la population et connaissant mieux que quiconque les problèmes et les attentes de nos concitoyens, nous devons par conséquent multiplier les initiatives sur le terrain et redoubler d'efforts afin d'atténuer les effets de cette crise », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, la session qui s'ouvre aujourd'hui se tient quelques jours après la tenue du Forum sur la coopération sino-africaine au cours duquel la coopération multiforme sino-congolaise a été réaffirmée par les présidents congolais et chinois.

«Cet engagement est pour nous une belle opportunité en vue de la redynamisation de notre coopération avec les villes de Changsha, Gouangzhou, Weihai et Nanjing. La coopération avec les villes étrangères commence à donner des fruits.

Je peux citer avec les villes de Paris et Reims : le financement des travaux d'aménagement du Jardin d'essai et d'ici là la mise en place d'une assistance technique dans le domaine des finances locales ainsi que le financement dans le domaine de l'adduction d'eau dans les quartiers périphériques », a-t-il conclu.

Pendant dix jours, du 17 au 27 septembre, les élus locaux vont plancher également sur les autres affaires ci-après : le projet de délibération portant examen et autorisant la mairie de Brazzaville à adhérer à la convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne ; l

e projet de délibération portant examen et autorisation de signer le contrat de concession et de gestion des frais d'armoiries, du numérotage sur les taxis, les bus, les minibus et tous les autres véhicules à usage commercial et le projet de délibération portant examen de la convention de partenariat entre le ministère de l'Intérieur du Maroc et la ville de Brazzaville.