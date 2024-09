Congo-Brazzaville: Festival Boya Kobina - La 10e édition démarre en octobre

La dixième édition du festival itinérant Boya Kobina Cap au sud aura l'honneur de recevoir du 10 au 20 octobre à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi des artistes. Et des compagnies internationales et nationales présenteront aux publics la danse contemporaine dans le but de créer des liens durables avec les communautés locales et de mettre en valeur leur art.

L'édition connaîtra la participation de quatorze compagnies congolaises, cinq compagnies internationales, cinq ateliers et cinq concerts. Le festival se déroulera sur les différents sites, à savoir l'Institut français du Congo de Brazzaville et de Pointe-Noire, l'espace Tiné, la place de la mairie, espace Nkangou, l'espace Yaro, l'espace Baning'Art, l'espace Dikoukou. Les artistes de France, Belgique, Côte d'Ivoire, Suisse ... sont invités.

Le festival Boya Kobina est initié par la compagnie Baninga, en partenariat avec différentes associations et espaces culturels de Brazzaville et Pointe-Noire. Rencontres d'artistes, de techniciens et d'administrateurs du spectacle vivant, Boya Kobina se veut un temps de partage, d'échange et de réflexion autour de thématiques liées à la danse et aux mouvements artistiques brazzavillois.