Afrique de l'Ouest: Une performance en hausse

Basé au Togo, African Lease Group (ALG) a connu une année 2023 particulièrement fructueuse, affichant une performance financière solide et marquant sa place de leader dans le secteur du crédit-bail et de l'affacturage au sein de l'UEMOA.

Selon les responsables de l'institution, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,456 millions de Fcfa, avec un résultat net consolidé de 5,388 millions.

Ces résultats positifs ont permis au groupe d'investir jusqu'à 55,516 millions en crédits dans tous les pays où il opère.

Ce succès est le fruit d'une gestion efficace des risques, de l'optimisation des charges et du renforcement des ressources stables du Groupe, soutenu par ses actionnaires. "Cette bonne gouvernance nous a permis d'atteindre ces résultats et d'obtenir une première notation financière", ont indiqué les responsables de l'ALG lors d'une déclaration faite mardi.

African Lease Group a récemment reçu une notation financière positive : une note d'émetteur long terme de "A" et une note d'émetteur de court terme de "A1". Ces distinctions ont été attribuées par Bloomfield Investment, une agence de notation spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Fort de cette dynamique, African Lease Group prévoit d'étendre ses opérations dans plusieurs pays de la région. Le groupe envisage l'ouverture prochaine de nouvelles filiales pour renforcer sa présence et répondre aux besoins croissants du marché.

%

Après cinq années de présence, ALG dispose déjà de deux filiales financières -- African Lease Togo et African Lease Guinée -- ainsi que de trois filiales non financières situées au Togo, au Bénin et en Guinée. Ces entités jouent un rôle clé dans l'extension de ses activités et dans l'offre de solutions financières adaptées et innovantes à ses clients.

La spécialité d'African Lease Group réside dans la prise et la gestion de participations au sein d'établissements financiers à caractère bancaire. Le groupe se concentre principalement sur les domaines du crédit-bail, de l'affacturage, du cautionnement et des opérations à l'international. Cette expertise lui permet de répondre de manière optimale aux besoins variés de ses clients tout en renforçant sa position de leader sur le marché.

Avec ces résultats et distinctions, African Lease Group est plus que jamais déterminé à offrir des solutions financières innovantes et adaptées à ses clients, consolidant ainsi son rôle de leader dans le secteur du crédit-bail et de l'affacturage. L'entreprise prévoit également de poursuivre son expansion en Afrique de l'Ouest, en ouvrant de nouvelles filiales pour répondre aux besoins grandissants des entreprises locales et internationales.

En maintenant une gouvernance rigoureuse et en s'adaptant aux défis économiques, ALG démontre sa capacité à prospérer dans un contexte concurrentiel tout en contribuant au développement économique de la région.