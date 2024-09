Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Laboratoire national et NSIA Assurances Congo signent un partenariat

Le partenariat qui lie désormais les deux parties vise à garantir aux adhérents et bénéficiaires de NSIA une prise en charge adéquate des examens au Laboratoire national de santé publique, selon le mode de gestion du tiers payant à l'aide de tout moyen approprié et d'une meilleure maîtrise des dépenses de santé.

Les documents ont été paraphés, le 17 septembre, à Brazzaville par le directeur général du Laboratoire national de santé publique (LNSP), le Pr Roch Niama, et le directeur général de NSIA Assurances, Joël Ellah Kouassi.

Le champ d'application de cet accord concernera le développement de services mutualistes entre les deux institutions. « Nous sommes convaincus de répondre aux attentes de nos assurés et d'optimiser la qualité des soins.

Cela renforcera la confiance de nos assurés, qui pourront désormais bénéficier d'un service intégré, alliant assurance et services médicaux de pointe...Ce partenariat s'inscrit pleinement dans cette dynamique en permettant également à nos assurés de bénéficier d'une couverture étendue, couplée à des services médicaux de qualité », a déclaré le directeur général de NSIA Assurances Congo, ajoutant qu'il est important à ce stade de souligner et de saluer les efforts déployés par le Pr Niama et son équipe pour offrir à la population congolaise des services de qualité à travers une infrastructure totalement rénovée répondant désormais aux normes internationales.

Selon le Pr Roch Niama, cette cérémonie est ainsi une forme de consécration pour le LNSP, au regard du parcours qui est le sien en un temps aussi court. C'est ainsi que de dizaines d'automates de laboratoire et autres appareils d'analyse ont été acquis tant dans le secteur de la biologie médicale que de la recherche, hissant alors le LNSP au rang de la structure la mieux équipée du Congo et capable de tenir la comparaison par rapport aux structures de même statut dans la sous-région.

Cette position devrait se renforcer davantage avec l'achèvement début 2025 de la nouvelle antenne du LNSP en cours de construction dans la ville de Pointe-Noire, sur financement de la Banque mondiale.

NSIA Assurances Congo est une filiale du Groupe NSIA, spécialisée dans les assurances dommages et assurances vie. Fondée en 2024, NSIA Assurances propose une large gamme de produits pour les particuliers et les entreprises, couvrant des secteurs comme la santé, etc.