Madagascar: Conférence de presse du concert de Dadju et Tayc Héritage - Les organisateurs dévoilent plus de détails autour de l'événement

Hier, 17 septembre 2024, une conférence de presse s'est tenue au campus Telma Andraharo en présence des organisateurs du concert Héritage de Dadju et Tayc. Cet événement, avec le concert prévu le 11 octobre prochain au Stade Barea Mahamasina, a été l'occasion pour Nas Production, représentée par Sonia Ali-Ahmed, directrice de production, de faire un point sur l'avancement des préparatifs et de répondre aux questions des médias.

Sélection des jeunes talents malgaches pour la première partie.

Sonia Ali-Ahmed a souligné le grand intérêt suscité par les auditions destinées aux jeunes artistes malgaches. Ce programme d'accompagnement a reçu de nombreuses candidatures, preuve de l'engouement des jeunes talents pour cette opportunité unique de se produire en première partie du concert.

D'après KP Event, co-organisateur de l'évènement, « Souvent à Madagascar les artistes arrivent et repartent aussitôt, cette fois c'est différent ».

Il ne sera plus possible de candidater à ces auditions à partir de jeudi midi et elles débuteront le lendemain au Kudéta. Les artistes sélectionnés passeront devant un jury d'experts et bénéficieront d'un encadrement professionnel avant de monter sur scène. Pour candidater il faut respecter les conditions suivantes : être majeur ; être malgache ; faire de la musique urbaine ; avoir un EP ou un clip ; avoir déjà fait de la scène ; être disponible les 20, 21, 28 septembre et le 11 octobre. Pour candidater, vous pouvez envoyer 3 morceaux de votre discographie et un clip à auditions.heritage@nasprod.com

Un spectacle à l'échelle internationale.

NasProd vise à offrir un concert aux standards internationaux. Lors de la conférence, les organisateurs ont confirmé l'implication de techniciens spécialisés dans la mise en place d'infrastructures de haut niveau. Le Stade Barea Mahamasina accueillera un show qui devrait réunir jusqu'à 20 000 spectateurs, avec des effets visuels et sonores qui n'ont rien à envier aux grandes scènes mondiales.

Implication des jeunes dans l'organisation.

Pendant la conférence de presse, les organisateurs ont confirmé qu'ils vont sélectionner 15 jeunes qui vont être formés directement sur le terrain, en les impliquant dans les coulisses d'un événement de cette envergure. Sonia Ali-Ahmed, directrice de production chez NasProd, a souligné l'importance de cet engagement, qui permet de renforcer les compétences locales tout en offrant une expérience unique à la jeunesse malgache.

Sélectionnés pour leur dynamisme et leur passion pour l'événementiel, ces jeunes talents auront la chance de participer activement a plusieurs aspects clés de la logistique et de la coordination le jour du concert mais aussi avant.

La billetterie, déjà ouverte, continue d'enregistrer un fort taux de vente.