Madagascar: PRODUIR - Début des travaux de curage du Canal C3

Le curage du Canal C3 constitue le cœur du projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR).

« L'objectif de cette opération est de restaurer le profil du Canal C3 urbain et des bassins tampons associés. Ce projet, au coeur de PRODUIR, est mis en oeuvre pour le bien d'Antananarivo et représente une grande réussite pour la ville et pour Madagascar », a déclaré Haja Rasolofojaona, coordonnateur de PRODUIR, lors du lancement officiel des travaux de curage du Canal C3 à Anosibe, hier.

Le chantier s'étendra jusqu'en mai 2025, avec l'enlèvement de plus de 115 000 m³ de boue. Ces boues seront préalablement ressuyées et asséchées sur un site de prétraitement construit à Anosibe, avant d'être stockées à Iarinarivo. Le projet respecte des normes strictes en matière sociétale et environnementale.

Présent à cette cérémonie, Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire (MDAT), a souligné les enjeux majeurs auxquels fait face Antananarivo en tant que capitale de Madagascar. « La protection de ses habitants est une priorité. Le projet PRODUIR s'engage depuis des années dans la structuration du Grand Tana et la réalisation d'infrastructures au bénéfice des communautés. Le curage du Canal C3 aura un impact durablement positif sur la plaine d'Antananarivo », a noté ce membre du gouvernement.

%

Envergure

Avec ses 12 km de longueur, s'étendant du bassin tampon d'Anosibe jusqu'à la station de pompage d'Ambodimita, en passant par les quartiers précaires d'Andavamamba, 67 ha et Antohomadinika, le Canal C3 est l'un des ouvrages hydrauliques essentiels pour la Ville des Mille. Des études hydrauliques préliminaires ont montré que sa réhabilitation est une priorité pour protéger la plaine d'Antananarivo des inondations pluviales.

Les travaux de réhabilitation incluent ainsi le curage complet du canal, des bassins tampons d'Anosibe et d'Andavamamba, ainsi que du canal de jonction avec l'Andriantany sur environ 900 mètres. Des murets de maçonnerie, facilitant la circulation piétonne ou motorisée selon les secteurs, seront construits sur les berges du Canal C3 urbain et du canal de jonction. De nouvelles passerelles remplaceront les anciennes pour améliorer la mobilité urbaine.

« Ce projet d'envergure marquera durablement Antananarivo. Le curage du Canal C3 répond à une urgence réelle pour notre ville, particulièrement vulnérable aux inondations. PRODUIR permettra de protéger durablement les Tananariviens de ce phénomène amplifié par le changement climatique », a conclu Harilala Ramanantsoa, présidente de la Délégation Spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo.