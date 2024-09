Madagascar: Code du travail - Formation des DRH

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique procède petit à petit à la vulgarisation du nouveau code de travail après sa promulgation. Hier, une formation s'est tenue en compagnie des associations réunissant les acteurs de la fonction RH à Madagascar afin d'accélérer la mise en pratique du nouveau code de travail.

En attendant la publication du nouveau code du travail dans le journal officiel, qui est la condition sine qua non de son application, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP) ne ménage pas les efforts afin de le diffuser au grand public et à tous les échelons. La formation organisée par l'Association Malgache des DRH d'Entreprises (AmDRHe) a eu lieu hier à Ankorondrano en présence de la ministre, Hanitra Fitiavana Razakaboana, qui s'est exprimée directement à l'endroit des acteurs de la fonction RH sur les modalités du nouveau code du travail.

Il a aussi été discuté toutes les étapes nécessaires pour établir ce code du travail, à commencer par la consultation nationale élargie en 2019. « Même si cela est encore loin d'être parfait, il s'agit d'une forme de l'accord tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats qui se reflète dans ce code du travail. Plusieurs départements ministériels se sont concertés pour améliorer le milieu du travail et chaque partie engagée a dû faire des concessions pour faire avancer les choses à Madagascar » informe Hanitra Fitiavana Razakaboana.

La rencontre entre les parties impliquées ne se limite pas à Antananarivo pour ce nouveau code du travail. Il a été évoqué que des descentes sur terrain ont déjà été effectuées sur la partie Nord pour former les inspecteurs du travail, cela va se poursuivre sur la partie Sud à partir d'aujourd'hui.

Objectifs

Cette formation, qui a eu lieu hier, a rassemblé 40 participants qui ont pris part activement aux débats. La formation a été dirigée par Jean Luc Ramamonjisoa, membre du Conseil national du travail (CNT) et membre de l'AmDRHe ayant collaboré énergiquement aux différents débats au cours des cinq dernières années qui ont été nécessaires à la mise en place de ce nouveau code du travail.

«Pour nous, il y a quatre objectifs à atteindre qui sont la clarté parce que de nombreuses choses sont restées dans le flou au sein de l'ancien code du travail. Il y a aussi la flexibilité, parce que nous avons besoin des investisseurs qui vont faire de l'injection financière auprès des entreprises déjà présentes et qui ont besoin de flexibilité. Un autre objectif serait aussi la modernité comme le cas du télétravail et de la fiche de paie électronique et la protection santé sécurité au travail », a-t-il expliqué.