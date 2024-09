Congo-Brazzaville: Programme Mwasi-Telema - La troisième édition prévue pour le 28 septembre

L'édition 2024 du programme Mwasi-Telema, dédié à l'autonomisation des femmes, se tiendra au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Initiée par Young leaders association, cette troisième édition sera animée par des tables rondes et débats thématiques, des expositions, la formation en faveur des femmes malentendantes et la remise des dons aux bénéficiaires.

Le programme Mwasi-Telema, qui signifie « Femme, lève-toi », est dédié à l'éducation et la formation des femmes. Il contribue à l'épanouissement des femmes déscolarisées et en situation de précarité, à travers la sensibilisation, l'éveil intellectuel et les sessions de formations pratiques au numérique. Après une deuxième édition réunissant plus de 400 femmes, Mwasi-Téléma se positionne comme un pilier de la promotion de l'autonomisation de la femme congolaise.

« Et si le monde était un peu plus inclusif ? » est le thème de la 3e édition dont l'objectif est de former et d'intégrer professionnellement les personnes sourdes aux métiers du numérique. L'initiateur compte ainsi former 100 jeunes femmes au Microsoft office, au graphisme design, à la photographie et au Community management ; sensibiliser les sourds à leurs droits et aux métiers du numérique ; fournir 100 ordinateurs portables et 20 appareils photos aux personnes formées.

Outre le volet formation et remise des appareils aux bénéficiaires, des panels seront animés sur des thématiques telles que « Entrepreneuriat : Ce qu'on ne vous dit pas » ; « Numérique : Inclusion numérique » ; « Des He for She : La masculinité positive » et « La santé sexuelle et reproductive des personnes vivant avec handicap ». Le but est de créer un meilleur cadre plus inclusif pour les personnes sourdes, soutient l'organisateur.

Un petit rappel sur Young leaders association, qui est une plateforme œuvrant dans la formation des jeunes en langue anglaise et aux métiers du numérique, ainsi que dans le développement personnel et professionnel. Elle propose des programmes de coaching et d'orientation.

Young leaders association travaille en étroite collaboration avec l'Observatoire handicap humanité, une organisation non gouvernementale qui milite aussi pour le développement humain, en particulier des personnes en situation de handicap. L'observatoire fonde son identité sur quatre piliers fondamentaux, à savoir handicap, action humanitaire, développement et violences sexistes multiformes (jeunes filles et femmes en situation de handicap).