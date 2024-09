Afrique: De graves inondations font des millions de victimes en Afrique centrale et occidentale

Les inondations en Afrique centrale et occidentale déplacent 4 millions de personnes et font 1 000 morts, aggravant les pénuries alimentaires et l'insécurité dans la région.

La zone du Sahel est durement touchée par de fortes pluies, exacerbées par le réchauffement climatique et des précipitations sans précédent dues à la hausse des températures.

Selon l'International Rescue Group, les inondations actuelles sont les pires que la région ait connues depuis 30 ans.

Les inondations qui ont touché 14 pays d'Afrique centrale et occidentale ont provoqué le déplacement d'au moins 4 millions de personnes et causé la mort d'un millier d'entre elles, aggravant les pénuries alimentaires et l'insécurité dans une région déjà soumise à de fortes pressions.

La zone du Sahel, qui s'étend de l'ouest à l'est de l'Afrique le long du sud du désert du Sahara, a été durement touchée par de fortes pluies qui devraient se poursuivre, exacerbées par le réchauffement climatique. La hausse des températures a entraîné une augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui a provoqué des précipitations sans précédent.

Les inondations ont dévasté de vastes zones, notamment des parties du Mali, du Niger, du Tchad et du Nigeria, de nombreuses régions ayant reçu des précipitations record. L'International Rescue Group a décrit les inondations actuelles comme les pires que la région ait connues depuis 30 ans.

Points clés à retenir

Les inondations en Afrique coïncident avec des pluies torrentielles similaires en Europe, soulignant la nature mondiale des événements météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique. Au Tchad, on dénombre au moins 340 morts et 1,5 million de sans-abri. Les inondations ont détruit 260 000 hectares de terres agricoles et noyé 60 000 têtes de bétail, aggravant l'insécurité alimentaire dans un pays où 3,4 millions de personnes souffrent déjà de la faim.

Le Niger voisin a connu une dévastation similaire, avec 400 000 personnes déplacées et 273 morts. Le nord du Nigeria est également confronté aux effets des inondations, avec plus de 610 000 personnes déplacées en raison de la rupture d'un barrage près de Maiduguri.

Dans la région du Cameroun, 11 personnes sont mortes, 200 000 ont été déplacées et 103 000 hectares de terres agricoles ont été détruits. Les prix des denrées alimentaires montent en flèche car les voies de transport sont coupées et la production agricole a été gravement affectée.