Ile Maurice: Nestlé Mauritius renforce son partenariat avec le ministère de l'Éducation

C'est le mercredi 11 septembre, lors d'un événement officiel tenu au Côte d'Or National Sports Complex, que Nestlé Mauritius a annoncé un renforcement de son partenariat avec le ministère de l'Éducation et le Mauritius Institute of Education (MIE) en intégrant l'initiative RE Sustainability au programme scolaire Nestlé 4 Healthier Kids (N4HK).

Cette intégration apporte la notion de durabilité au programme d'éducation holistique de l'école primaire, en apprenant aux enfants de la deuxième à la cinquième année des 258 écoles primaires du pays à adopter les principes circulaires dans leur vie quotidienne. Dans ce contexte, les My Healthy Habits' - Pupil's Activity Books sont actuellement déployés sur la plateforme numérique du MIE, conçue et mise en oeuvre avec le soutien de Nestlé. La transformation numérique de ces ressources éducatives s'aligne sur le message RE, passant des livres imprimés aux ressources en ligne.

«Nous sommes ravis de mener la conversation avec la prochaine génération à travers ces deux initiatives phares. L'intégration du RE sustainability component au programme N4HK est en ligne avec l'engagement de Nestlé en matière de durabilité et le fondement de notre mission est d'éduquer les communautés pour un avenir meilleur», a déclaré Gordon Perrins, Nestlé Cluster Manager.

Avec cette initiative, Nestlé Mauritius témoigne de sa volonté de former des citoyens soucieux de protéger notre planète face aux défis environnementaux. «Les efforts du ministère de l'Éducation et du personnel du MIE nous ont permis de rendre cela possible grâce à leur travail dans la conception de ce module et l'assurance de la formation des enseignants», a ajouté Gordon Perrins.

Nestlé a travaillé avec l'équipe de développement de programme du MIE, qui a collaboré avec les éducateurs du Holistic Education Programme des écoles primaires et d'autres membres du personnel du ministère, pour intégrer la composante RE sustainability dans le curriculum actuel du Holistic Education Programme des écoles primaires, plus précisément dans la Health and Physical Education et The Arts and Values & Citizenship Education.

«Les ressources et activités développées pour cette composante ont été méticuleusement alignées avec la Health and Physical Education, ainsi que Arts and Values & Citizenship Education pour les classes de 2e à 5e année. Grâce à cette approche, nous souhaitons inculquer à nos élèves un sens de la gestion de l'environnement qui ne se limite pas à la salle de classe, mais qui s'étend à leurs foyers et à leurs communautés. Il est impératif que les chefs d'établissement montrent l'exemple et favorisent une culture de la durabilité dont nos élèves peuvent s'inspirer», a indiqué Devina Ramma, Permanent Secretary du ministère de l'Éducation.

Voyage d'apprentissage

À la suite de la transformation numérique du programme, les élèves des 2e, 3e, 4e et 5e années, ainsi que leurs enseignants et parents, pourront s'embarquer dans un voyage d'apprentissage exploratoire et amusant. En participant aux activités interactives en ligne, les élèves ne se contenteront pas d'apprendre, ils découvriront également les joies d'un mode de vie durable et le pouvoir de la technologie dans l'éducation.

Pour sa part , Hemant Beesoondyal, directeur du Mauritius Institute of Education, a souligné que le MIE est honoré de s'associer à Nestlé et au ministère de l'Éducation. «Cela offre au MIE une opportunité vitale d'élargir son portefeuille d'activités de sensibilisation et de contribuer à la promotion de changements positifs dans la société.

L'élargissement de la portée du programme est conforme à l'engagement du MIE de promouvoir l'éducation holistique de nos enfants.» Il a ajouté : «La version numérisée interactive My Healthy Habits' - Pupil's Activity Books est plus qu'une simple ressource éducative ; c'est un outil de transformation. Les livres contiennent une gamme de fonctionnalités interactives pour renforcer les concepts clés tout en gardant les élèves engagés. L'une des caractéristiques remarquables est le système de retour instantané, permettant aux élèves d'apprendre de leurs erreurs et de comprendre leur progression en temps réel. Les livres peuvent être consultés à tout moment et en tout lieu, soutenant ainsi un environnement d'apprentissage flexible.»

Pour rappel, l'initiative RE Sustainability encourage tous les membres de la société à Rethink, Reduce et Repurpose de manière pratique. Ces principes sont basés sur l'économie circulaire et, guidée par eux, l'entreprise progresse pour s'assurer que ses emballages soient recyclables ou réutilisables, tout en réduisant l'utilisation de plastique vierge d'un tiers d'ici 2025.