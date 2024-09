Afrique: Finale africaine Bocuse d'Or et Coupe du monde de la pâtisserie - Maurice brille

Le week-end des 12 et 13 septembre a été chargé pour nos professionnels de la gastronomie. Les équipes mauriciennes, que ce soit pour le Bocuse d'Or Afrique ou la Finale africaine 2024 de la Coupe du monde de la pâtisserie, ont fait honneur au pays en se classant à la deuxième place dans les deux compétitions tenues au Maroc.

En effet, Marrakech, au Maroc, a accueilli ce week-end le Tournoi officiel des chefs Afrique (TOC Afrique). Ce tournoi a réuni la finale africaine 2024 du Bocuse d'Or et la Coupe du monde de pâtisserie. Tenu sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le TOC Afrique est plus qu'une compétition gastronomique : c'est une célébration des riches traditions culinaires des pays d'Afrique.

C'est dans le luxueux Palmeraie Rotana Resort que se sont tenues ces compétitions de très haute envergure. La finale du Bocuse d'Or Afrique a vu en lice des chefs d'Égypte, du Ghana, du Maroc, du Sénégal et de Maurice. Pour cette finale africaine du prestigieux Bocuse d'Or, l'équipe mauricienne était composée du chef Emmanuel Fortuno, accompagné de son commis Aninia Fortuno et du coach Florian Rocchietta. Nos trois représentants viennent du restaurant Blue Penny de l'hôtel Constance Belle Mare Plage.

La compétition comprenait deux défis culinaires : une assiette et un thème sur plateau. Tous les plats devaient être préparés pour 12 personnes dans un délai limité à 5 heures et 35 minutes. C'est dire toute la technicité et le savoir-faire nécessaires des chefs. Même si la pression a été intense, nos trois représentants ont relevé le défi. C'est avec fierté qu'ils ont fait honneur au pays en se classant à la deuxième place de la compétition. C'est le Maroc qui a décroché la palme, tandis que l'Égypte s'est classée troisième. À noter que la participation de Maurice au Bocuse d'Or est à mettre au crédit du comité Bocuse d'Or Mauritius.

Du côté de la finale africaine 2024 de la Coupe du monde de la pâtisserie, qui s'est tenue le 13 septembre, nos représentants étaient le chef Pravesh Gookoolah de Beachcomber Canonnier, le chef Iven Chithray de Constance Prince Maurice, le chef Shivam Marooday de Beachcomber Shandrani et la coach cheffe Sandy Scioli de l'Institut Escoffier. La participation de Maurice à cette compétition d'envergure est une initiative de l'Institut Escoffier. Cette finale de grande ampleur a mis en avant toute l'expertise de nos chefs.

Ils avaient 10 heures pour produire : trois entremets glacés à base de fruits, trois pièces pâtissières - Paris Brest revisité, huit desserts de restaurant au chocolat, une pièce artistique montée en sucre et une pièce artistique montée en chocolat. Une prouesse autant technique que physique et mentale. Cette finale africaine de la Coupe du monde de la pâtisserie a vu la participation de huit pays en lice : le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et Maurice. Après délibération, Maurice s'est classée à la deuxième place, devant le Maroc, tandis que l'Égypte s'est classée troisième de la compétition.

«Nous sommes très heureux d'avoir décroché le titre de vice-championne d'Afrique en 2024, comme en 2022, malgré un niveau de compétition féroce. Les chefs pâtissiers ont su démontrer tout leur savoirfaire en utilisant des produits locaux tels que la mélasse ou la goyave pour créer des saveurs authentiques qui ont enchanté les papilles des membres du jury», déclare le Dr Jerome Fabre, Managing Director de l'Institut Escoffier.

Il ajoute : «Cette compétition est un excellent vecteur pour montrer qu'il existe un savoir-faire mauricien reconnu à travers le monde, avec des produits du terroir fantastiques comme le sucre dark muscovado, ainsi que des établissements d'enseignement et de formation en arts culinaires, tels que l'Institut Escoffier, dont le travail est salué mondialement. Maintenant, cap sur la finale mondiale qui se tiendra à Lyon en janvier 2025.»

Avec une brillante deuxième place, nos équipes, à la finale africaine du Bocuse d'Or et de la Coupe du monde de la pâtisserie, ont été sélectionnées d'office pour la grande finale du Bocuse d'Or et de la Coupe du monde de la pâtisserie, qui se tiendront au Sirha, à Lyon, en France, en janvier 2025.