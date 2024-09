Ile Maurice: Senior.mu - Un one-stop shop pour nos seniors

Les statistiques le montrent : nous avons une société vieillissante et, de ce fait, il est important de mettre sur pied des produits et services qui viendront en aide dans un futur proche à nos compatriotes. Ben Mootoo Curpen a eu la brillante idée de créer la plateforme senior.mu.

Senior.mu veut se démarquer en « répondant aux besoins croissants de nos aînés à Maurice et dans la région. Senior.mu entend créer un écosystème dynamique et inclusif rassemblant tous les acteurs locaux du secteur des services et produits pour seniors afin d'accompagner chacun à bien vieillir dans un environnement digne et adapté», souligne Ben Mootoo Curpen.

L'objectif de senior.mu est clair : devenir le centre névralgique de la silver economy à Maurice en offrant une gamme complète de services et de produits adaptés aux seniors. «Notre mission est de favoriser une meilleure qualité de vie pour les aînés en créant un espace unique où ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour vivre pleinement et sereinement. Nous voulons également soutenir les fournisseurs locaux en leur offrant une visibilité accrue et des opportunités au sein de cet écosystème», souligne Ben Mootoo Curpen.

Il est connu dans le secteur du Business Process Outsourcing (BPO), des centres de contact et d'appels, ainsi que des centres de formation en service à la clientèle. Il se présente comme l'un des pionniers de l'industrie à Maurice et à Rodrigues.

Pour la mise sur pied de senior.mu, Ben Mootoo Curpen dispose de la vision et de l'expertise de Carpus Group, dirigé par Deven Marianen , FCCA & Chartered Tax Advisor de l'Institute of Taxation en Angleterre. Carpus Group est une holding engagée dans l 'éducat ion, le conseil fiscal, la construction, la finance, et la transformation numérique et multimédia. Le groupe est présent dans plus de 15 pays africains, servant des clients de divers secteurs allant de l'aviation, du secteur minier, du pétrole et du gaz à l'immobilier.

Senior.mu a aussi comme partenaire l 'agence de communication et de marketing Creo. La mise sur pied de la plateforme a également été inspirée par l'engagement d'Uma Sooben, présidente fondatrice de Joie de vivre universelle, qui a mis en place un centre récréatif unique pour nos aînés atteints de maladies telles que l'Alzheimer ou Parkinson.

Cette collaboration entre senior.mu et Carpus Group permettra de mettre sur pied une entité soeur appelée agewell.mu, qui proposera des services complémentaires à l'instar des services de conciergerie premium, de gestion de patrimoine et de développement immobilier pour les expatriés souhaitant s'installer sur nos côtes. Ben Mootoo Curpen et Carpus Group souhaitent faire de senior.mu une plateforme incontournable non seulement pour notre île mais également pour les pays d'Afrique et d'Europe.

Dans le cadre de ces initiatives, senior.mu compte organiser un «Salon du bien vieillir» qui permettra de positionner le pays comme un point de rencontre névralgique entre l'Afrique et l'Europe. Cet événement devrait réunir aussi bien des acteurs locaux qu'internationaux, des innovateurs, des entreprises et des institutions offrant des produits et services destinés à améliorer la qualité de vie des seniors.

«Notre vision est de transformer cet événement en un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la silver economy. La silver economy est bien plus qu'un marché en expansion. Elle représente une opportunité de transformer positivement nos sociétés en valorisant l'expérience et la sagesse de nos aînés tout en répondant à leurs besoins spécifiques. Senior.mu s'inscrit dans cette démarche en offrant une plateforme qui se veut être un levier de croissance et de changement pour le secteur.»

Ben Mootoo Curpen affirme que le projet senior.mu s'entoure d'une équipe de professionnels oeuvrant dans divers secteurs : médical, paramédical, construction, formation et placement, divertissement et animation, loisirs, ainsi que d'anciens experts comptant de nombreuses années d'expérience qui ont apporté leur savoir-faire.

«Nous lançons également un appel à tous les acteurs économiques et sociaux ainsi qu'aux experts pour nous contacter afin de faire partie de cet écosystème d'avenir pour tous nos aînés, leurs familles proches et nous-mêmes», conclut Ben Mootoo Curpen.

La date du lancement officiel de la plateforme digitale se fera au retour de la délégation d'Europe et d'Afrique, où elle s'est rendue pour participer à plusieurs forums et événements internationaux. Restez à l'écoute.