Ile Maurice: La clinique lance le service de dermatologie esthétique

Le Centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien (CCEOI), clinique spécialisée et pionnier de la greffe de cheveux à Maurice depuis près de 25 ans, située à Trouaux- Biches, lance le service de dermatologie esthétique. La dermatologie esthétique vient ainsi étoffer la gamme de soins, qui comprend la greffe de cheveux, la dentisterie ainsi que la médecine et la chirurgie esthétiques. Le but est d'aider ses patients à renforcer leur confiance en eux.

Les soins proposés incluent une gamme de traitements anti-âge visant à réduire les signes visibles du vieillissement. Parmi ces traitements, on retrouve les injections de toxine botulique, plus connues sous le nom de botox. Ce produit est utilisé pour atténuer les rides dynamiques, c'est-àdire celles causées par les mouvements musculaires. En complément, des agents de comblement, appelés fillers à base d'acide hyaluronique, sont également proposés. Ces injections servant à redonner du volume aux zones du visage qui en ont perdu, comme les joues ou les lèvres.

Elles aident aussi à lisser les rides statiques, celles qui sont présentes même au repos, et à redéfinir les contours du visage. Pour améliorer la texture de la peau, le centre propose des techniques de resurfaçage. Parmi ces techniques, il y a les peelings chimiques, qui consistent à exfolier la couche superficielle de la peau. En éliminant les cellules mortes et abîmées, le processus aide aussi à stimuler la production de collagène, importante pour la fermeté et l'élasticité de la peau.

En plus des peelings chimiques, le centre propose aussi des traitements utilisant la lumière pulsée intense. Cette technique consiste à envoyer de petites impulsions de lumière sur la peau pour cibler certains problèmes, comme les taches pigmentaires, les rougeurs, les vaisseaux sanguins visibles ou encore les dommages causés par le soleil.

Une autre méthode disponible est la radiofréquence, qui utilise de la chaleur pour pénétrer sous la surface de la peau et stimuler la production de collagène en profondeur. Ce traitement contribue également à raffermir la peau et à améliorer son élasticité.

La Dr Lukshana Ramanna, qui prodigue les soins de dermatologie esthétique au CCEOI et qui est également spécialiste en médecine esthétique et en greffe de cheveux, souligne que «pendant une consultation dermatologique, nous évaluons l'état de la peau du patient et discutons de ses objectifs. Nous proposons ensuite un plan de traitement personnalisé en fonction des besoins individuels du patient, expliquant les bénéfices ainsi que les risques. La dermatologie esthétique ne se résume pas simplement à l'amélioration de l'apparence physique, le CCEOI vise à augmenter les soins préventifs et les traitements esthétiques qui permettent un bien-être global avec l'accompagnement de ses professionnels».

«Dans notre espace idyllique dédié à l'amélioration personnelle, notre équipe de professionnels qualifiés et expérimentés se distingue par son engagement et sa promesse d'offrir des soins et services fiables, accompagnés d'un encadrement de qualité supérieure. Au centre, nous combinons l'innovation technologique à des pratiques éprouvées pour des résultats remarquables. Nos traitements sont précis, non invasifs et adaptés à vos besoins individuels, pour une récupération rapide et des résultats durables. Avec cette nouvelle offre en matière de soins en dermatologie esthétique, les patients bénéficient aujourd'hui d'une gamme complète de services sous le même toit», déclare pour sa part Raphaël Bax, le directeur du centre.

Astuces pour prendre soin de sa peau

La protection solaire est essentielle pour prévenir le vieillissement de la peau et réduire le risque de cancer. Il est conseillé d'utiliser quotidiennement des crèmes à large spectre (UVA et UVB). Les antioxydants comme les vitamines C et E peuvent aussi protéger la peau. Une routine de soins adaptée à son type de peau (sèche, grasse, mixte, sensible) est importante, avec un nettoyant doux, un sérum et un hydratant pour maintenir la santé et l'hydratation de la peau.