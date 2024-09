Ile Maurice: Syllabus incomplet - Course contre la montre pour enseignants et élèves

Les examens du National Certificate of Education (NCE) pour les élèves de Grade 9 se tiendront du 25 septembre au 17 octobre cette année, débutant plus tôt que prévu. Cette anticipation a conduit à une situation délicate pour de nombreux établissements scolaires, qui se retrouvent contraints de mettre les bouchées doubles pour achever un syllabus qui reste encore incomplet pour certaines matières. Les enseignants et les élèves expriment leurs inquiétudes face à ces conditions stressantes.

Un facteur aggravant cette année est le retard important dans la livraison des manuels scolaires. En effet, ces ressources essentielles ont été distribuées bien après le premier trimestre, provoquant un décalage significatif dans le programme scolaire. Ce retard a eu un impact direct sur le r ythme d'apprentissage, rendant difficile la couverture complète du syllabus avant les examens.

Les enseignants témoignent de la pression accrue à laquelle ils sont soumis. Une enseignante de mathématiques explique : «Cette année, le retard dans la livraison des manuels a compliqué notre tâche. Nous avons dû accélérer notre rythme, ce qui a laissé peu de place à la révision et à la consolidation des connaissances. Les élèves sont stressés, et nous, enseignants, nous faisons de notre mieux pour compenser ce retard.»

Pour les élèves, la situation n'est pas moins complexe. Ahmed N., élève dans un collège privé, souligne, pour sa part : «Nous avons à peine terminé certains sujets, et maintenant, nous devons nous préparer pour les examens. C'est très stressant. Nous n'avons pas eu assez de temps pour vraiment comprendre certains concepts importants.»

D'autres élèves partagent ce sentiment de précipitation et de stress, ce qui ajoute à la pression des examens imminents. La situation n'est pas nouvelle. L'année dernière, de nombreux élèves avaient également été confrontés à des conditions stressantes similaires. Les candidats au NCE 2023 avaient déjà rencontré des difficultés avec l'évaluation pratique pour les matières telles que l'art et le design, ainsi que les évaluations en langues asiatiques, Kreol Morisien et arabe, initialement prévues pour le 28 septembre 2023. Cette situation avait entraîné des répercussions sur les performances des élèves, affectant leur niveau dès le Grade 7, avec des conséquences probables jusqu'en Grade 11.

Le bilan de l'année précédente montre une inquiétante tendance : parmi les 14 527 candidats ayant participé aux examens, seuls 725 ont obtenu les 8 unités requises pour une réussite complète. Ce chiffre souligne non seulement les défis rencontrés par les élèves mais aussi la nécessité de résoudre les problèmes récurrents liés à la préparation de ces examens. Tandis que les établissements scolaires luttent pour terminer le syllabus et que les élèves s'efforcent d'être prêts pour ces examens, les enseignants insistent sur l'importance d'évaluer le travail complété au niveau de l'école avant de chambouler un time table.