Ile Maurice: Le nouveau visage du centre de La Pointe à Tamarin

Les enfants fréquentant le centre artistique de La Pointe à Tamarin ont de quoi être ravis. Cette école, qui dispense des cours de dessin gratuits depuis 15 ans, a fait peau neuve. Depuis ce dimanche 15 septembre, ceux qui fréquentent ce lieu ont pu découvrir d'autres activités tout en profitant du coin lecture. Les parents ont également eu l'occasion de s'initier à la peinture. Désormais, l'école artistique de La Pointe à Tamarin propose aussi des leçons de piano et de ravanne. Cette transformation a été initiée par un couple irlandais, Ben et Naomie, vivant à Maurice.

Ce centre a été fondé par le travailleur social et musicien Zanzak Arjoon afin de permettre aux enfants de Tamarin de ne pas tomber dans le piège de la drogue tout en les aidant à s'épanouir pour améliorer leurs performances à l'école. Le taux de réussite à l'école primaire de la localité est passé de 40 % à 70 % depuis que ce concept a été introduit dans le village. Au départ, les cours de peinture étaient dispensés à l'école primaire de la localité, puis le conseil du district de Rivière-Noire a mis un bâtiment à leur disposition. Jean-Yves L'Onflé, artiste peintre du village, consacre ses dimanches depuis 15 ans à dispenser gratuitement des cours aux enfants de l'école artistique de La Pointe à Tamarin. Il est soutenu par Eric Laviolette, un autre artiste peintre. En quinze ans, six expositions ont été organisées par les élèves et de nombreuses oeuvres ont été vendues. Depuis la création du centre, environ 80 enfants l'ont fréquenté, et beaucoup sont devenus adultes. Certains, à leur tour, y envoient leurs enfants.

La transformation du centre de La Pointe à Tamarin a commencé lorsque le couple irlandais a visité les enfants et apprécié le concept. «Ben et Naomi disaient qu'ils allaient nous aider, mais nous ne savions pas que le changement allait être aussi profond», explique Jean-Yves L'Onflé. Le couple a approché le designer et architecte Mario Guillot, qui a conçu le design et le plan d'aménagement intérieur du centre. «L'idée était de rendre l'endroit plus confortable pour les enfants et de leur permettre d'apprendre d'autres choses», ajoute Jean-Yves L'Onflé. Plusieurs mécènes y ont contribué, et les travaux ont débuté en mai dernier.

Malgré ces changements et l'ajout de nouveaux cours, tout reste gratuit pour les enfants de la localité. Cependant, les parents d'enfants expatriés apporteront une contribution symbolique pour soutenir les dépenses du centre. D'ailleurs, le fondateur du centre, Zanzak Arjoon, lance un appel aux autorités et aux sponsors pour l'installation de panneaux solaires, afin de réduire les coûts d'électricité. Il rêve aussi de voir d'autres centres similaires s'ouvrir à Rivière-Noire et à Case-Noyale, entre autres.

Pour la réouverture de ce centre, des chanteurs tels que Denis Fricot, Jasmine Toulouse, Dean Nookadu et Jean-Jacques Arjoon ont animé la soirée, avec également des cracheurs de feu. Quelques artistes peintres, notamment Jean-Yves L'Onflé, Julia Carossin, Alexandrine Belle-Étoile, Eric Laviolette, Wayne Longflet et Jude Sungeelee, exposeront leurs œuvres jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024.