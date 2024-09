Ile Maurice: Deux Malgaches en situation irrégulière arrêtés

Le destin a frappé tragiquement Prithvising Pareague, affectueusement appelé Vashish par ses proches. Ce lundi après-midi tragique, à seulement 22 ans, le jeune homme a perdu la vie dans des circonstances dramatiques après avoir été violemment percuté par un camion sur le nouveau by-pass à Alma. Le choc a été fatal et son départ laisse un vide béant dans sa famille, notamment son épouse, Selvanie, et leur fils encore en bas âge. Les funérailles, empreintes d'émotion se sont tenues hier au domicile familial à Clavet, Sébastopol. Des larmes, des silences pesants et des regards perdus marquaient le visage de ceux venus rendre un dernier hommage à ce jeune père, arraché trop tôt à la vie. «C'est une tragédie qui dépasse les mots», confie un oncle, la gorge serrée.

Dans la maison familiale, le temps semble suspendu. Les proches sont dévastés et l'on ne cesse de se demander comment l'avenir se dessinera désormais pour ce petit garçon, privé de l'amour et la présence de son père. «Vashish était un père aimant et dévoué, malgré son jeune âge. Il faisait tout pour que son enfant ne manque de rien», raconte un membre de la famille, submergé par l'émotion.

On le décrit comme un père qui se battait pour offrir le meilleur à son fils, comblant chaque moment passé avec lui d'un amour inconditionnel. Aîné d'une fratrie de quatre frères, Vashish était un modèle pour ses cadets. «Il a toujours pris soin de ses frères et était prêt à tout pour eux», confie un proche.

Pour rappel, lundi, un accident de la route a coûté la vie à Vashish Pareague, passager en croupe d'une moto Yamaha. L'accident s'est produit vers 14 h 30 sur le nouveau by-pass d'Alma, près du fly-over. La police de St-Pierre s'est rendue sur les lieux pour constater la gravité des faits. La moto, qui roulait en direction de Dagotière, a percuté un camion dont le conducteur a pris la fuite sans s'arrêter. Selon le témoignage du motocycliste, un résident de Sebastopol âgé de 28 ans, le défunt était son passager. Le Service d'aide médicale urgente, rapidement sur place, a constaté le décès du jeune homme et transporté son corps à la morgue de l'hôpital Victoria, Candos pour une autopsie qui a conclu qu'il est décédé de blessures craniocérébrales.

Un témoin oculaire a raconté à la police avoir observé la moto zigzaguer en tentant de dépasser deux camions, dont l'un était immatriculé 4492 ZU 03. L'accident s'est produit lorsque la moto, tentant de ralentir face à un véhicule venant en sens inverse, a heurté l'un des camions, provoquant la chute des deux hommes. Le passager a alors percuté l'une des roues du camion. Grâce à des informations crédibles, les enquêteurs de la CID de Moka et du FCIU ont localisé le camion à Island Rose, Phoenix.

Ils y ont rencontré le propriétaire du véhicule, qui a révélé que le camion était conduit par un Malgache, Ramanantenaina Facrino, 26 ans, alors qu'un de ses compatriotes, Mario, 25 ans agissait comme aide-chauffeur. Tous deux se trouvaient illégalement sur l'île après l'expiration de leur visa de touriste. Alcotest et tests de drogue effectués sur le conducteur de la moto et sur Ramanantenaina Facrino se sont avérés négatifs. Les deux Malgaches ont été arrêtés et placés en détention au centre de Moka, en attendant de répondre de leur situation irrégulière devant les autorités mauriciennes.