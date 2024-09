Madagascar: Salon de la créativité Voatra - Telma partenaire de la 11e édition

« Catalyser l'innovation et la créativité pour accroître la compétitivité ». Tel sera le thème choisi dans le cadre de la 11e édition du salon de la créativité Voatra qui se tiendra du 02 au 05 octobre 2024 dans l'enceinte du Kianja Barea Mahamasina.

Telma sera l'un des principaux partenaires de cette 11e édition du salon organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo en tant que sponsor de l'événement. Cet événement économique et commercial placé sous le patronage du Premier ministre Christian Ntsay, a pour but de catalyser le dynamisme économique et commercial de la région Analamanga tout en appuyant les micros, petites et moyennes entreprises MPME ainsi que les associations et coopératives mais aussi les clusters. Les produits « Vita Malagasy » y seront également à l'honneur, selon les organisateurs.

Promouvoir le partenariat

Durant les quatre jours de l'événement, des ventes - expositions auront lieu en vue de faire connaître les produits et le savoir-faire des MPME et des associations et coopératives opérant dans divers secteurs d'activité. On peut citer, entre autres, l'agriculture, l'élevage, le bien-être et la cosmétique, la transformation agro-alimentaire, l'industrie, l'artisanat et les services.

En outre, des rencontres B to B et B to C seront organisées afin de développer et promouvoir le partenariat entre les MPME, les coopératives et les clusters, d'une part et les opérateurs du marché et des industriels de la région Analamanga de l'autre.

Des partenariats potentiels entre ces différents acteurs et les opérateurs provenant des autres régions, voire des autres pays via des représentants diplomatiques et consulaires, seront en même temps privilégiés. Par ailleurs, des conférences et des ateliers de formation seront organisés lors de cette 11e édition du salon de la créativité Voatra.