Madagascar: Inégalité salariale - Un écart d'au moins 20% entre hommes et femmes

Les femmes sont, en général, moins bien payées que les hommes pour un travail de valeur égale, avec des compétences et des qualifications égales, et ce, quasiment dans tous les pays du monde.

Il y a un écart considérable entre les rémunérations des femmes et celles des hommes dans le monde du travail. Pour un travail de valeur égale, les femmes l'écart de rémunération est d'environ 20%, parfois davantage. Une réalité observée dans les quatre coins du globe depuis toujours.

Des études comparatives révèlent que les filles sont nombreuses à briller sur les bancs de l'école, et à décrocher des diplômes universitaires prestigieux, mais se retrouvent majoritairement bien moins rémunérées par rapport à des hommes ayant les mêmes qualifications et expériences, voire moins. Des raisons relevant des caractéristiques physiques sont souvent évoquées, telle la maternité (grossesse et accouchement) et la force physique. S'y ajoutent les possibles temps d'indisponibilité liés aux enfants : maladies infantiles, allaitement, etc...

Progrès lents

Un récent rapport de l'ONU Femmes (l'organisation de l'ONU œuvrant dans la défense des droits fondamentaux des femmes) met en avant la nécessité de redoubler d'efforts dans la promotion de l'égalité des rémunérations pour le travail de valeur égale, et l'autonomisation économique des femmes et des filles.

Ce dernier point, face auquel se dressent des obstacles tenaces datant de plusieurs millénaires, reste un défi du temps présent et du futur... proche. Néanmoins, les progrès dans le domaine de l'égalité de rémunérations sont réels, mais lents car freinés par une série d'autres éléments causaux : pauvreté, moindre accès aux ressources, stéréotypes sociaux... Des efforts ont été déployés afin de réduire l'écart entre les femmes et les hommes en termes de rémunérations, ainsi que dans divers autres domaines.

Selon l'ONU, « les revendications d'une égalité de rémunération entre hommes et femmes sont généralement acceptées ». En revanche, « leur application dans la pratique reste difficile ». L'accélération de la lutte contre cette inégalité constitue ainsi un défi majeur pour les prochaines années. Ce jour, journée internationale de l'égalité de rémunération, est une nouvelle occasion de remettre la question au cœur des discussions et de les traduite en actions pour mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles.