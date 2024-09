Ile Maurice: Echecs / 6e ronde - Deux nouvelles victoires pour le pays

Lundi, les filles et les garçons l'ont emporté face aux représentants de la Dominique et du Vanuatu respectivement. Chacune des équipes a remporté trois victoires et concédé un nul.

La sélection féminine n'a pas tremblé face à celle de la Dominique. Chethanah Andhin a facilement battu Ayani Casimir, au 1eᣴ échiquier.

Meritza Acham a concédé le nul au 2e échiquier bien qu'ayant eu un avantage décisif dans la partie. Preetisha Gungadoo a eu une partie solide et a gagné logiquement face à Waynelle Daniel au 3e échiquier. Enfin, Stéphanie Lee You Voon a pu l'emporter malgré une partie tactiquement compliquée.

«Preetisha Gungadoo et Stéphanie Lee You Voon se remettent dans la course pour le titre de Woman Candidate Master. Stéphanie est la mieux placée pour l'obtenir, n'ayant besoin que d'une victoire sur les deux prochaines rondes qu'il lui reste à jouer», dit Patrick Li Ying, capitaine de l'équipe féminine.

Chez les garçons, Benitot Ah Kye, Devarajen Chinasamy et Hoolan Naipal ont gagné facilement face aux représentants du Vanuatu tandis que Stefan Lee Luen Mang, au 3e échiquier, a concédé le nul contre Jeremy Ellison, élève de Nigel Short, Grand Maître International.

Prochains adversaires des Mauriciens : Oman pour les garçons et Fiji pour les filles.