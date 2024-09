Afrique du Sud: L'éducation transforme la vie des femmes

Le remarquable parcours du professeur Zethu Nkosi et du docteur MaseTshaba Mantepu.

Au coeur de l'Afrique du Sud, où les aspirations se heurtent souvent aux contraintes sociétales, deux femmes se sont imposées comme des rayons de lumière, illustrant le pouvoir de transformation de l'éducation.

Le professeur Zethu Nkosi et le Dr MaseTshaba Mantepu ont défié les attentes, partant de débuts modestes pour devenir des leaders influents dans le monde universitaire. Ce ne sont pas seulement des histoires de triomphe personnel, mais aussi de formidables récits d'autonomisation, de résilience et d'impact de l'éducation sur le devenir de l'Afrique.

L'histoire de ces deux universitaires, ainsi que les réflexions de Sindisiwe Chikunga, ministre sud-africaine des femmes, de la jeunesse et des personnes handicapées, mettent en lumière les progrès accomplis en matière d'égalité des sexes et les défis qui restent à relever.

Professor Zethu Nkosi Le professeur Nkosi est née et a grandi à KwaMashu Township, au KwaZulu Natal, dans une famille de six enfants. Après ses études, elle a entamé une carrière d'infirmière, ce qui lui a permis de cultiver un profond engagement envers les soins et le désir d'améliorer le bien-être d'autrui.

Poussée par une passion du savoir et une vision d'un impact sociétal plus large, elle a poursuivi ses études. Son parcours a été marqué par de nombreux défis, notamment des contraintes financières et la nécessité de concilier travail et études.

Cependant, son dévouement n'a jamais faibli. Elle a terminé ses études supérieures en soins infirmiers et en gestion des soins de santé, et ses prouesses académiques ont rapidement attiré l'attention des dirigeants du secteur de l'éducation. Son ascension dans les rangs universitaires n'est rien moins qu'extraordinaire.

Aujourd'hui, Mme Nkosi est doyenne exécutive du Collège des sciences humaines de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA), l'une des plus grandes institutions universitaires du pays et de la région.

Elle supervise un large éventail de programmes et d'initiatives visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes, ce qui a un impact tangible sur la société sud-africaine.

Lors d'un entretien avec Afrique Renouveau, le professeur Nkosi est revenu sur son parcours.

« Le chemin qui m'a menée là où je suis aujourd'hui n'a pas été facile, mais chaque défi en valait la peine. L'éducation m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Elle m'a permis de grandir, de diriger et de faire bouger les choses dans ma communauté », a déclaré le professeur Nkosi.

« Mon histoire me rappelle que, quel que soit votre point de départ, avec de la détermination et les bonnes opportunités, vous pouvez atteindre la grandeur », a-t-elle ajouté.

Dr. MaseTshaba Mantepu

L'histoire du Dr MaseTshaba Mantepu est celle d'une résilience et d'une détermination extraordinaires, reflétant un parcours marqué par l'humilité, le travail acharné et un engagement inébranlable à l'égard des objectifs qu'elle s'est fixés.

Née à Ga-Molepo, dans le Limpopo, et élevée dans plusieurs villages, le Dr Mantepu est la troisième de six enfants d'une famille où l'éducation est très valorisée. Ses deux parents étaient directeurs d'école et lui ont inculqué une profonde appréciation de l'éducation dès son plus jeune âge.

Dr MaseTshaba Mantepu Après avoir terminé sa scolarité, elle a déménagé à Pretoria pour poursuivre ses études. Ses premières années à Pretoria ont été difficiles, car elle a dû concilier travail et études en raison de difficultés financières.

En 1996, elle a trouvé un emploi à la cafétéria Good Hope de l'UNISA, où elle préparait des sandwiches et gérait le kiosque de l'université. Cet emploi modeste a éveillé sa passion pour l'entrepreneuriat fondé sur des données et pour le monde universitaire.

Malgré les difficultés financières qu'elle a rencontrées à l'université en tant que membre du « missing middle » (un groupe d'étudiants souvent privés d'aide financière), le Dr Mantepu a réussi à obtenir des bourses d'études et à travailler à temps partiel pour payer ses études.

Sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'elle est passée du monde de l'entreprise, où elle a travaillé dans la banque d'investissement après avoir obtenu son diplôme, au monde universitaire. Sa passion pour l'éducation et son désir de contribuer utilement à la société l'ont poussée dans cette voie.

Aujourd'hui, Mme Mantepu est doyenne exécutive par intérim du College of Economic and Management Sciences de l'UNISA, un poste qui lui permet d'influer sur les changements positifs, de mener des initiatives de recherche et d'encadrer la prochaine génération de chercheurs.

Son ascension, depuis la confection de sandwichs au kiosque de l'université jusqu'à la direction de l'une des institutions académiques les plus prestigieuses du pays, est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes.

Réfléchissant à son parcours, le Dr Mantepu a déclaré à Afrique Renouveau : « Mon histoire est celle de la persévérance et de la résilience. Concilier le travail, le sport et les études a toujours été mon plus grand défi. Mais grâce au soutien de mentors et de la communauté universitaire, j'ai pu passer du secteur de l'hôtellerie au monde universitaire. J'espère briser les barrières systémiques et inspirer d'autres femmes à poursuivre leurs ambitions ».

De bonnes politiques

Si le parcours personnel du professeur Nkosi et celui du docteur Mantepu mettent en lumière le pouvoir de la détermination et de la résilience individuelles, ils soulignent également l'importance d'un soutien systémique.

Au cours des trois dernières décennies, le gouvernement sud-africain a mis en oeuvre de nombreuses politiques et initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, en particulier dans le domaine de l'éducation.

La ministre Sindisiwe Chikunga, qui supervise les politiques relatives aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées, a mis en lumière certains des efforts déployés par son gouvernement pour créer un paysage éducatif plus équitable. L'Afrique du Sud a accompli des progrès considérables dans la lutte contre les disparités éducatives qui ont marqué le pays pendant l'apartheid.

« Le gouvernement sud-africain a mis en place un cadre législatif et politique complet pour guider la transformation du système éducatif. Ce cadre est ancré dans les principes de justice, d'équité et de réparation », a déclaré le ministre Chikunga.

L'une des étapes clés de ce parcours a été la création, en 1997, de l'équipe de travail sur l'équité entre les sexes, qui a jeté les bases de politiques éducatives axées sur l'égalité entre les sexes. Lorsqu'un rapport de l'équipe a mis en évidence les profondes inégalités entre les sexes qui existaient dans le système éducatif d'avant 1994, plusieurs politiques importantes ont été adoptées depuis.

Par exemple, la loi sud-africaine sur les écoles (1996) et la loi sur l'emploi des éducateurs (1998) ont joué un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des sexes dans les écoles. Ces lois garantissent que les garçons et les filles ont un accès égal à l'éducation et que les enseignants sont tenus responsables de toute forme de discrimination ou d'abus.

L'unité chargée de l'équité entre les sexes a contribué à garantir l'équité entre les sexes dans l'ensemble du système éducatif, tant au niveau national que provincial.

L'un des résultats les plus significatifs de ces efforts a été l'élargissement de l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles. En 2009, l'Afrique du Sud avait atteint la scolarisation universelle de tous les enfants en âge d'aller à l'école primaire, avec une parité hommes-femmes dans tout le pays.

« L'inscription des filles à l'école a connu une augmentation significative au fil des ans et, aujourd'hui, les femmes représentent une part importante de la population étudiante dans divers domaines d'études. Dans l'enseignement supérieur, l'indice de parité entre les sexes est en faveur des femmes, tant en termes d'inscription que d'achèvement des études. Il s'agit d'une réussite remarquable », a déclaré le ministre Chikunga.

Des défis à relever

Cependant, malgré ces succès, des défis subsistent. La violence fondée sur le sexe reste une préoccupation majeure dans la région de l'Afrique australe. Elle est imputée aux structures, normes et pratiques sociales patriarcales marquées par une discrimination et une inégalité des sexes profondément enracinées.

D'autres problèmes dans la région contribuent à la violence liée au sexe, notamment la grande pauvreté, les conflits et la violence structurelle historique, l'abus d'alcool et le manque de protection juridique pour les groupes les plus marginalisés, y compris les femmes et les filles.

En février 2024, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors de son discours sur l'état de la nation, a décrit la violence liée au sexe comme la « deuxième pandémie » du pays et a appelé à intensifier les efforts collectifs pour y mettre un terme.

Pour s'attaquer à ce problème dans les établissements d'enseignement, le ministère sud-africain de l'éducation et de la formation a mis en place un cadre politique pour lutter contre la violence liée au genre dans le système d'éducation et de formation post-scolaire afin de prévenir la violence, de soutenir les survivants et de veiller à ce que les auteurs soient tenus responsables de leurs actes.

La ministre Chikunga a déclaré que la lutte contre la violence fondée sur le genre était essentielle pour créer un environnement sûr et inclusif pour tous les élèves, ajoutant : « Nous sommes déterminés à travailler avec les établissements d'enseignement et les organisations de la société civile : « Nous nous engageons à travailler avec les établissements d'enseignement pour mettre en oeuvre ce cadre politique et faire en sorte que nos campus soient des espaces sûrs pour l'apprentissage et l'épanouissement personnel.

Un autre défi est la sous-représentation des femmes dans certains domaines d'études, en particulier dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques (STEM).

Malgré des taux d'inscription élevés dans l'enseignement supérieur, les femmes restent sous-représentées dans les disciplines STIM.

La ministre Chikunga reconnaît ce défi en déclarant : « Il est nécessaire d'encourager davantage de femmes à s'inscrire dans les disciplines STIM : « Il est nécessaire d'encourager davantage de filles et de femmes à poursuivre des études et des carrières dans le domaine des STIM. Pour ce faire, il faut non seulement offrir des opportunités, mais aussi s'attaquer aux barrières sociales et culturelles qui découragent les femmes d'entrer dans ces domaines. Nous devons créer un environnement dans lequel les femmes se sentent soutenues et habilitées à exceller dans les STIM ».