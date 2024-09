Gabon: La cryptomonnaie mise en lumière par Nit Harley Nguembhyt

La cryptomonnaie se fait petit à petit, une place de choix en Afrique en général et au Gabon en particulier. A travers son ouvrage "De sceptique à passionné par les cryptommonaies" paru aux aux Éditions Bistephe et présenté officiellement le samedi 14 septembre à Libreville, Nit Harley Nguembhyt apporte plus de lumière pour intéresser le grand public à cette monnaie cent pour cent numérique.

Créé par ce jeune gabonais, Crypto Afrique Futur est un centre de formation en cryptomonnaies destiné à démystifier et à démocratiser ce secteur d'activité prometteur en Afrique et particulièrement au Gabon

Salle comble, regards attentifs, les participants à la formation sur la cryptomonnaie ont salué la pertinence des explications de Nit Harley Nguembhyt, formateur et auteur de "De sceptique à passionné par les cryptomonnaies". A travers cette formation, les participants ont découverts "les bases et les stratégies avancées de l'investissement en cryptomonnaies pour maximiser leurs profits et minimiser les risques".

Tout comme l'intelligence artificielle les cryptomonnaies représentent un sujet majeur dans le cadre du numérique permettant de faciliter les échanges internationaux, de simplifier l'accès au système financier ou encore de permettre aux Gabonais d'avoir des compétences à la pointe de l'innovation et très recherché à l'échelle mondiale.

"C'est pourquoi nous avons mis en place le crypto Élite d'Afrique permettant aux apprenants de passer de débutant à expert en cryptomonnaies en 3mois étant ainsi capable de saisir le potentiel et les opportunités derrière ses actifs numériques révolutionnaires".

Très peu connue en Afrique en général et au Gabon en particulier, la cryptomonnaie se révèle comme une des solutions pour gagner de l'argent. Le secteur est souvent méconnu ou mal compris. Il est limité à du simple investissement malgré son caractère révolutionnaire et son indispensabilité futur comme ce fut le cas d'internet au début des années 2000. Le but de la formation et de la sortie de l'ouvrage, dira son auteur, est de démocratiser, de vulgariser ce qu'est la cryptomonnaie en Afrique.

A travers ce livre, le formateur Nit Harley Nguembhyt veut faire en sorte que les Africains puissent intégrer ce secteur d'activité qui peut, potentiellement, selon lui, changer la face du continent noir. "Crypto Afrique Futur, c'est votre porte d'entrée vers l'investissement crypto depuis 2021. Notre mission est de rendre l'investissement dans les cryptoactifs accessible à tous".

Dans les entrailles,"De sceptique à passionné par les cryptomonnaies" l'auteur indique que le but est aussi de faire quitter des gens du stade de septique à celui de passionné. « Il y a des éléments qui permettent de comprendre ce qu'est la crypto monnaie. L'on déconstruit les fausses idées, l'on donne des bonnes et vraies informations et ensuite, on fait voir la vision derrière la cryptomonnaie.

On permet aux gens de comprendre comment la cryptomonnaie va changer leur quotidien, comment elle va changer leur vie dans quelques années, comment à travers les cryptomaonnaies, ils peuvent devenir des milliardaires » rassure t-il.

Le domaine de la cryptomaonnaie nous fait-on savoir, n'est utilisé que par 3 pour cent de la population mondiale, alors que le potentiel est énorme. Il préconise aux entrepreneurs d'accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement sécurisé et moderne. La présentation de l'œuvre et la remise des certificats aux participants a mis fin à la journée de partage de connaissances et du savoir.