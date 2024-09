Gabon: 'La restauration de la dignité des Gabonais - Mythe ou réalité' par Fride Clara Mbika

Un certain flou règne autour du concept « restauration de la dignité ». Cette ambiguïté déjà présente dans l'étymologie du mot « Dignité », suscite une inflation au niveau de son usage.

Ne risquons-nous pas de nous tromper par une conception décorative du mot « Dignité » ? Le sens insaisissable de ce concept nous conduit à mener une réflexion.

Si l'on veut que la restauration de la dignité des Gabonais ne soit un mythe, il faut donner à ce concept une dimension philosophique, une reconnaissance juridique, et une consistance économique.

Du latin « Dignitas », le mot dignité est associé aux notions de décence, de respect, des convenances, d'éminence, de noblesse et de respect, d'affection d'importance et de grandeur. La dignité comme concept philosophique est apparue au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Gagnant ainsi deux sens opposés, qui recouvrent d'une parT, un caractère personnel selon Hobbes et d'autre part, un caractère absolu et ontologique selon Kant et Koninck.

Dans son ouvrage Léviathan, Thomas Hobbes formule la dignité comme un sentiment complexe et paradoxal. Il tient de l'estime de soi, de l'image de soi en face d'autrui, de la société, de sa propre histoire et enfin de l'auto appréciation ou dépréciation. Thomas De Koninck, dans son ouvrage De la dignité du pauvre(1995), quant à lui, introduit la considération de la dignité du pauvre.

%

C'est-à-dire, la prise en compte de la vulnérabilité du pauvre. Sa position rejoint la démarche Kantienne dans l'éthique contemporaine de la justice et de l'égalité. La priorité des personnes vulnérables apparaît en effet comme principe moteur dans l'analyse des requêtes de justice, compassion, bienveillance, sollicitude, respect. Ceci nous permet de mieux saisir le sentiment de dignité.

Ennoblie par la Déclaration Universelle Des Droits De L'homme et du Citoyen de 1948, l'article premier de la déclaration des droits de l'homme prône l'égale dignité de tous les êtres humains, quel que soit leur situation sociale ou leur sexe : « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droits ».

Mais comment rendre ce droit effectif ?

Selon Paul Bouchet : « Si l'on veut que les droits de l'homme même bien fondés moralement, ne soient pas que bavardages humanistes, il faut avoir le souci concret de l'effectivité de chacun des droits dont on ne demande pas seulement la reconnaissance de principe, mais l'application à tous et notamment à tous ceux qui sont le plus privés ».

L'application du droit à la dignité passe effectivement par des droits fondamentaux qui sont indivisibles les uns des autres : il s'agit du droit au travail, au logement, à l'éducation et à la santé. Restaurer la dignité des Gabonais au sens du droit, consiste donc à mettre en place des conditions qui leur permettent d'exercer sans embuches leur citoyenneté.

Au sens économique, la restauration de la dignité des populations est assimilée à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Comment améliorer les conditions de vie des Gabonais ?

Pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, il est essentiel de concevoir des politiques ambitieuses visant à stimuler l'éducation et la santé, appliquer les politiques de bonnes gouvernances, développer les infrastructures devant permettre de jouir de la vie sociale.

Restaurer la dignité des Gabonais dans le domaine de l'éducation revient à :

Construire les écoles et les universités, former et recruter les enseignants, améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des enseignants, offrir une éducation de qualité et promouvoir l'adéquation formation emploi.

Au niveau de la santé, il s'agit de :

Construire les établissements de santé : les équiper, former et recruter le personnel, améliorer les conditions de travail du personnel de santé, assurer l'accès aux soins de santé de qualité.

Grâce à la mise en place d'une politique équitable de redistribution des richesses, la dignité des Gabonais sera restaurée par l'augmentation des revenus. Ce qui engendrera un accroissement de la consommation et la production des biens de consommation et d'investissement ; la réduction considérablement de la pauvreté ; la création d'emplois ; l'accès à l'eau potable et au logement.

Restaurer la dignité des Gabonais, c'est également tenir compte de l'indicateur composite de liberté humaine. En outre, favoriser la liberté de presse, les élections libres, transparentes et démocratiques, les droits de circuler librement sur le territoire, de se réunir et s'associer, de revendiquer.