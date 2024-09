Gabon: Les enseignants de l'INPTIC du pays à l'école de Huawei

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication évoluent du jour le jour et leur maitrise nécessite qu'on s'y prête. C'est le cas pour les enseignants de l'Institut National de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) qui suivent la formation chez Huawei Gabon. Laquelle formation a débuté ce 16 septembre à Libreville pour une durée de deux semaines avec plusieurs modules au programme.

Dans la salle, devant un grand écran, les participants sont concentrés et suivent les explications du formateur. C'est la formation des formateurs qui s'y déroulent. Les enseignants de l'Institut National de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) prennent attentivement des notes. C'est la première session des formations des formateurs dans le cadre du programme ICT academy.

"ICT Academy est un programme mis en place pour accompagner les jeunes talents dans le développement des nouvelles Technologies et de la communication. Ce programme est mis en place par Huawei dans l'ensemble des pays du monde entier." explique Edmond Béré, Responsable des Relations publiques.

Le Responsable des Relations publiques rappelle par ailleurs, que le gouvernement du Gabon, à travers le ministère de l'Education nationale, a signé une convention avec Huawei Gabon pour l'accompagnement des enseignants afin que les élèves et étudiants puissent s'enquérir des nouvelles pratiques méthodologiques.

%

A ce titre, il faut également rappeler à des fins utiles que le 4 septembre dernier, lors du Forum Gabon-Chine initié en marge du forum sur la relation bilatérale entre la Chine et l'Afrique, le Gabon a signé un protocole d'Accord avec Huawei. Cette signature marque une avancée significative dans l'intensification de la coopération internationale en matière numérique.

La présence des enseignants au sein des locaux de Huawei s'explique. "La raison principale de la présence des enseignants de l'Institut National de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) au sein des locaux de Huawei est du simple fait du concours que nous organisons avec leur aide pour la détection des talents. Le concours est dénommé "Huawei ICT Programme". C'est un programme de formation qui a pour but, le transfert de connaissance et de savoir." fait savoir Lee Nesta Veronne Komault, Responsable des Resources humaines.

Pour la Responsable des Resources humaines, l'Institut National de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) n'est que le premier pas pour ce que Huawei compte faire dans les mois à venir avec d'autres établissements sur le plan local. "Au sortie de cette formation, ces enseignants seront dotés des capacités nécessaires qu'ils auront à transmettre à leurs étudiants."

Au cours de ces deux semaines d'apprentissage, les participants, selon Edmond Béré, Responsable des Relations publiques, vont apprendre la méthodologie, la connaissance de la plateforme de ICT Academy et l'ensemble des modules qui y sont pratiqués.

La première semaine sera consacrée au Data Com qui est un cours destiné à la communication des données et tout ce qui est relatif à l'apprentissage au réseau et à la sécurité informatique.