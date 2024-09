Madagascar: Exportation - Vers une harmonisation des normes SPS entre trois pays

Le projet de jumelage Franco-Italo-Malgache en matière de normes sanitaires et phytosanitaires SPS, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage est financé par l'Union Européenne.

Il vise notamment à augmenter le nombre des organisations professionnelles et interprofessionnelles en capacité d'exporter des produits agricoles et agro-alimentaires conformes à ces normes SPS de l'Union Européenne. Des avancées et des réalisations de ce projet de jumelage ont été discutées récemment dans le cadre d'un atelier regroupant toutes les parties prenantes.

En effet, l'objectif final est d'harmoniser les normes sanitaires et phytosanitaires entre les trois pays partenaires, à savoir Madagascar, la France et l'Italie, a-t-on indiqué. Dans le cadre de ce projet, l'amélioration de la qualité des produits agricoles et agro-alimentaires malgaches est de mise afin de lever les obstacles à l'exportation tout en facilitant les échanges entre les trois pays concernés.

Le ministère de tutelle prévoit ainsi l'autosuffisance alimentaire en particulier le riz tout en boostant l'exportation du surplus de production, outre celles des produits phares comme la vanille et le girofle.