Madagascar: Hindi day - Partenariat renforcé pour la culture et la radiodiffusion

L'Hindi day est célébré tous les 14 septembre chaque année pour marquer l'adoption du hindi comme étant une des langues officielles de l'Inde par son Assemblée constituante, le 14 septembre 1949. Cette journée a fait l'objet d'une célébration chaleureuse dans les locaux de l'ambassade de l'Inde à Madagascar le 16 septembre dernier.

Quelques autorités locales ont été invitées à la cérémonie et sont venues honorer de leur présence cette célébration particulière. Parmi elles, le ministre de la Communication et de la Culture, Mara Volamiranty Donna et les membres de son cabinet ainsi que des députés de Madagascar.

Cette langue simple mais vivante qui reflète les traditions culturelles profondément enracinées de l'Inde est la troisième langue la plus parlée au monde puisqu'elle comptabilise plus de 600 millions de locuteurs de par le monde. « Ainsi, la langue hindi en tant que symbole fort de la culture indienne contribue à souder tous les Indiens et à les maintenir liés à leurs racines », rappelle l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar SEM Bandaru Wilsonbabu dans son allocution.

Le gouvernement indien sous la direction visionnaire du Premier ministre Narendra Modi prend, par ailleurs, des mesures pour promouvoir une plus grande utilisation de la langue hindi et les autres langues indiennes dans le travail au quotidien.

L'ambassadeur n'a pas manqué de rappeler l'engagement de l'Inde à renforcer les liens d'amitié avec Madagascar, notamment dans le cadre de la vision Sagar qui signifie croissance et sécurité pour tous, en réaffirmant ainsi sa volonté de partager son expérience et son expertise en matière de développement avec Madagascar notamment dans le domaine de la culture et de la radiodiffusion.

Les Malgaches ont également l'opportunité d'apprendre cette langue puisque des cours de hindi sont dispensés gratuitement chaque jour à l'ambassade. L'ambassadeur n'a pas manqué d'encourager vivement les Malgaches à bénéficier de ces cours. D'ailleurs, c'est durant cette célébration que les étudiants des classes de hindi de l'ambassade, tous des Malgaches cette année, ont pu démontrer leur maîtrise de la langue à travers différentes représentations, notamment, le chant, des déclamations de poèmes en hindi, un petit sketch qui a porté sur le travail des enfants, et de la danse. Des certificats leur ont également été remis durant cette cérémonie qui s'est clôturée par un cocktail destiné à faire découvrir les délices de la cuisine indienne aux invités.