Madagascar: Rugby - Coupe du Monde - Mialy Rajoelina témoigne son soutien aux Ladies Makis

La première Dame, Mialy Rajoelina a reçu hier au palais d'Ambohitsorohitra les Ladies Makis qui vont participer à la coupe du monde féminin WXV3 à Dubaï. En tant que marraine de cette équipe, elle a offert sa bénédiction et son soutien en sponsorisant leurs besoins pour ce championnat.

« Les femmes luttent constamment pour se démarquer dans leur environnement. Le sport est, en effet, l'une des scènes où nous pouvons mettre en avant nos talents en tant que femmes. » C'est le message transmis par la Première Dame, Mialy Rajoelina, aux athlètes évoluant dans le rugby à XV, les Ladies Makis, lorsqu'elle les a reçues hier au palais d'Ambohitsorohitra. En tant que marraine de ces athlètes, elle leur a non seulement offert sa bénédiction, mais aussi son soutien financier pour leur participation au Tournoi WXV 3, qui se tiendra à Dubaï du 27 septembre au 21 octobre 2024.

« Cette étape cruciale est la preuve que la femme n'est pas un meuble fragile ou un sexe faible, comme on a souvent tendance à le dire. Vous avez démontré qu'avec de la discipline, de la détermination et de l'amour, vous êtes capables de réussir tout ce que vous entreprenez dans la vie et d'atteindre vos objectifs. Je vous soutiens et vous fais confiance. Je crois que vous avez en vous la volonté de porter haut les couleurs et la fierté de Madagascar dans ce championnat de rugby auquel vous allez participer à Dubaï », a-t-elle déclaré. La bénédiction d'un parent occupe une place importante dans la culture malgache, et en tant que marraine, il était donc du devoir de la Première Dame de leur donner cette bénédiction. Ce fut également l'occasion de leur fournir des subventions et des vœux, afin que leur voyage se déroule sans encombre et qu'elles reviennent victorieuses.

Reconnaissance

Les Ladies Makis sont fin prêtes pour participer à cette rencontre internationale, ayant déjà assisté aux séances de « regroupement » en juillet et août derniers. Ce tournoi WXV 3, qui se tiendra à Dubaï, est la deuxième rencontre internationale à laquelle les rugbywomen malgaches vont participer (la première étant en 2022 avec les Makis Ladies au rugby à VII). Le président de la Fédération malgache de rugby, Marcel Rakotomalala, a exprimé sa reconnaissance envers la Première Dame pour les avoir reçues au palais. Selon lui, ce geste est très encourageant et permet de maintenir le moral des athlètes.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah, a également remercié la Première Dame pour son accueil et pour avoir toujours joué son rôle de marraine au fil du temps. Il a souligné que le Président Andry Rajoelina a fait du sport une de ses priorités, un engagement marqué par la mise en place de nombreuses infrastructures sportives à travers l'île. Il a également affirmé que c'est à travers le sport que la fierté nationale peut être mise en avant, comme en témoigne la participation de Madagascar à de nombreux championnats et l'accueil de compétitions sportives internationales. Le ministre a assuré que les sportifs feront tous les efforts nécessaires pour porter haut les couleurs du pays.

Avant de se rendre à Dubaï, la délégation malgache fera une escale au Kenya, où les Malgaches affronteront les Kenyanes lors d'un match amical ce vendredi.