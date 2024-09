Afrique: AG d'Africa 50 - Une série d'accords sur les infrastructures à signer

L'événement du mois sera sans conteste l'assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 qui se tiendra demain au centre de conférence internationale d'Ivato (CCI)

Les représentants des 32 pays de l'Africa 50 ainsi que ceux des autres entités actionnaires, comme la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et l'Al-Maghrib Bank se plancheront durant cette journée sur des solutions de financement innovantes des infrastructures en Afrique.

Fort impact

Faut-il en effet rappeler qu'Africa 50 est un groupe d'investissement et de gestion d'actifs panafricain dont le mandat est de développer et d'investir dans des projets d'infrastructures à fort impact en termes de développement, à travers la mobilisation de fonds publics et privés, avec des rendements attractifs pour les investisseurs. Alain Ebobissé le directeur général d'Africa 50 a déclaré, hier durant une conférence de presse tenue conjointement avec la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison que cette AG sera l'occasion d'améliorer et d'accélérer le processus de financement d'Africa 50.

« Les besoins en infrastructures en Afrique sont énormes et urgents et Africa 50 est là pour aider à améliorer la mise en oeuvre des projets », a-t-il déclaré, en précisant qu' « Africa 50 finance avant tout les projets bancables ». L'institution joue par ailleurs un rôle de catalyseur pour la mobilisation des financements privés des projets d'infrastructures gérés sur la base d'un partenariat public-privé.

%

Volobe

À Madagascar, Africa 50 est connu pour son soutien au financement du projet de centrale hydroélectrique de 120 MW de Volobe. Sur ce point, une étape importante sera franchie durant l'assemblée générale avec la signature d'un accord sur le projet Volobe. Un accord qui accélérera la mise en oeuvre de ce projet porté par Africa 50 et le groupe Axian.

D'autres accords de financement sont également prévus, toujours dans le cadre de cette assemblée générale d'Africa 50 dont la tenue en terre malgache constitue la preuve de la volonté des autorités malgaches d'accélérer le processus de développement des infrastructures à Madagascar. « Nous apprécions cette détermination du président de la République Andry Rajoelina d'aller plus vite dans la réalisation des projets », selon toujours le DG d'Africa 50.

Pour sa part, la ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a indiqué que Madagascar met en oeuvre toutes les dispositions qui permettent d'attirer les investissements privés. Et l'AG des actionnaires d'Africa 50 sera justement une occasion de mettre en exergue tous les avantages comparatifs de la Grande Ile. Une bonne option quand on sait qu'Africa 50 est aussi intéressé à investir dans d'autres projets structurants dans le pays, notamment dans le secteur portuaire, et dans le domaine des infrastructures de stockage GPL favorisant la cuisson propre.