Madagascar: Miss du pays 2024 - Les coaches et jury dévoilés

Pour Miss Madagascar, la fameuse « juste participation » au concours Miss Monde ne suffit plus. Dorénavant, le comité met la barre haut et s'en donne les moyens. Pour cette édition 2024 de Miss Madagascar, l'objectif à atteindre est de briller dans ce prestigieux concours de beauté.

Pour ce faire, les 19 candidates auront à leurs côtés des spécialistes dans plusieurs domaines utiles pour pouvoir décrocher la couronne. Manjato Lalasoa Rabeharinirina et Michou Ramarobandro seront les coaches des prétendantes au titre de Miss Madagascar 2024. Si la première est une praticienne en art thérapie, la seconde porte la casquette d'esthéticienne.

À elles-deux, elles accompagneront les miss à développer la force mentale nécessaire pendant la compétition et aussi de leur permettre de maîtriser l'image de la miss tant au niveau du savoir vivre que du savoir être. Selon le comité « Les commentaires et suggestions après la participation de Madagascar au concours Miss Monde 2023 ont mis en évidence l'importance et la nécessité d'un soutien psychologique de nos Miss. De ce fait, ce coach accompagnera nos miss pour maintenir leur motivation et à développer une force mentale afin de gérer la pression en compétition ».

Tout en enchainant que leur coaching est crucial du simple fait de « l'entretien de la beauté et l'image d'une Miss, qui rappelons-nous, doit s'imposer par elle-même, pour se hisser sur le podium devant des dizaines de prétendantes à la couronne de Miss Monde 2025. Et elle va aussi apprendre le savoir-vivre, qui est aussi fondamental dans le concours. » Pour le 28 septembre, les 19 candidates passeront devant le jury présidé par Sarah Miharisoa, entrepreneuse militante et miss earth Analamanga 2013.

Se joindront à elle, Manjato Lalasoa Rabeharinirina et Michou Ramarobandro ainsi qu'un membre du comité Miss Madagascar. À dix jours de la grande finale, les miss sont en pleine préparation et défendront les couleurs de leur région respective. Que la meilleure gagne !