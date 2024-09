Madagascar: Distinction honorifique - 79 collaborateurs du Groupe Filatex décorés

Avec à peu près plus de 30.000 emplois créés directement ou indirectement, le Groupe est leader dans le secteur de l'immobilier, des zones franches et de l'énergie et participe activement à la vie économique du pays.

Acteur majeur de l'économie malgache, le Groupe Filatex honore et célèbre l'excellence de ses collaborateurs. Soixante-dix-neuf collaborateurs ont été récompensés pour leur engagement exceptionnel et leurs contributions remarquables à l'entreprise lors d'une cérémonie de remise de distinctions honorifiques et de médailles du travail, hier, au Novotel Convention & Spa Antananarivo. C'est une grande première dans l'histoire du groupe.

« Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence et le dévouement de nos employés. Le succès du Groupe repose sur l'engagement et le travail acharné de chacun de nos collaborateurs. C'est un honneur de reconnaître et de célébrer leurs contributions exceptionnelles », a déclaré Hasnaine Yavarhoussen, Directeur Général Délégué, qui a été fait commandeur de l'ordre national. En plus de sa décoration de ce jour, Yavarhoussen a également été honoré par le Consul Général d'Espagne qui lui a décerné l'insigne du mérite civil marquant les bons services qu'il a rendu au Consulat durant ces 10 dernières années lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Ambohidratrimo.

%

Soixante-dix-huit autres collaborateurs ont été honorés, non seulement pour la longévité de leur service, mais aussi pour leurs réalisations individuelles qui ont contribué au succès et à la croissance continue du groupe.

Plusieurs membres du gouvernement ont honoré de leur présence la cérémonie, dont Hanitra Fitiavana Razakaboana, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique. « Le groupe, à travers ses activités, influence positivement la croissance économique du pays et de ses habitants, si l'on ne cite que les 30 000 emplois directs et indirects que le groupe génère. Je suis consciente que derrière ces réussites se trouvent des collaborateurs, des partenaires, des dirigeants, une grande famille qui travaille dur et qui se donne corps et âme pour relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée au quotidien. Votre parcours et votre présence sont un modèle d'amour du travail bien fait et de fidélité à vos convictions », a indiqué la ministre. Ces distinctions témoignent de la gratitude et de la reconnaissance envers les collaborateurs qui font du Groupe Filatex un leader à Madagascar.