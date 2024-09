Madagascar: Partenariat - Fin des négociations entre le gouvernement et Mercy Ships

Négociations terminées. Le processus de négociations entre le gouvernement malgache et l'Organisation non gouvernementale étrangère (ONGE) Mercy Ships a duré cinq mois. Les négociations ont commencé en avril 2024, après que cette ONGE ait proposé un second accord pour remplacer celui expirant le 5 septembre 2024.

Le nouveau protocole d'accord régissant la coopération entre Mercy Ships et le gouvernement a été signé en ce mois de septembre. « Ces discussions étaient nécessaires pour garantir que Mercy Ships puisse exercer ses activités tout en respectant les obligations légales et en assurant la sécurité de la population malgache », communique le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook, le 16 septembre, dans le cadre de la signature de ce nouveau protocole d'accord.

Outre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé publique qui ont mené ces négociations, d'autres départements techniques, notamment le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, et le ministère des Transports y ont également participé.

Dans sa publication, le ministère des Affaires étrangères note que le gouvernement réaffirme que la défense des intérêts nationaux reste sa priorité absolue. Et que ce nouveau protocole d'accord garantira non seulement l'accès aux soins médicaux gratuits pour les citoyens, mais également un renforcement durable du système de santé malgache. La mission de cette association humanitaire est d'offrir des soins ophtalmologiques, dentaires et chirurgicaux gratuits à bord d'un navire-hôpital à Toamasina.