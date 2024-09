Madagascar: Rugby - WXV3 - Les Ladies Makis à quitte ou double

Les Ladies Makis ont rejoint le Kenya. Elles y joueront un dernier test match ce vendredi avant de défier l'Espagne, Hong Kong et les îles Samoa à la WXV3 de Dubaï.

Après une longue préparation de plus de trois mois au stade Makis d'Andohatapenaka, les Ladies Makis ont terminé leur regroupement en vue de chercher la qualification pour la Coupe du Monde 2025 en Angleterre. Avant de rejoindre Dubaï pour les phases qualificatives à la WXV3 qui se joueront du 27 septembre au 12 octobre, elles affrontent les Lionnes du Kenya ce vendredi pour un test match, une sorte de répétition générale.

« Nous sommes fin prêtes et nous jouerons sans complexe devant nos trois adversaires que sont l'Espagne, Hong Kong et Samoa. Sur le papier, l'Espagne est favorite. Nous avons déjà analysé le système de jeu des Espagnoles par vidéo avec nos deux coaches et nous n'avons pas peur de les affronter. Nous nous battrons avec nos armes », confie Fenitra Razafindramanga, capitaine des Ladies Makis.

Évoluant dans la poule B avec le Japon, les Pays-Bas et Madagascar affrontent trois pays de la poule A : l'Espagne, Samoa et Hong Kong. Pour les Ladies Makis, la première confrontation contre les Espagnoles déterminera la suite de la compétition. L'enjeu est de taille car seules deux équipes de la WXV3 obtiendront le ticket pour la Coupe du Monde d'Angleterre en 2025.

Sur le papier, Madagascar apparaît comme un Petit Poucet devant ses adversaires. Ces pays figurent parmi le top 20 mondial et ont déjà participé au moins à une Coupe du Monde. Au classement mondial publié par World Rugby le 22 juillet, l'Espagne occupe la treizième place, Hong Kong la dix-septième place, et Samoa la dix-huitième place. Madagascar se trouve à la vingt-cinquième place mondiale.

Se montrer à la hauteur

L'Espagne, en plus de son football, est aussi un pays de rugby. Ses joueuses ont joué leur premier match officiel contre la France en 1989 et ont participé au tournoi mondial en 1991 au Pays de Galles. Elles ont terminé à la sixième place. En 1995, elles ont participé au Championnat européen des nations organisé par la FIRA et ont remporté cette compétition. En 1998, l'équipe espagnole a participé à la Coupe du Monde et finit à la septième place en battant la France 22 à 9. En 2002, elles ont terminé quatrièmes du Tournoi des Six Nations et huitièmes de la Coupe du Monde.

Hong Kong et les îles Samoa restent les deux pays les plus inconnus pour Madagascar. Mais en tant que pays du Pacifique, les rugbywomen des îles Samoa ne sont pas à prendre à la légère. Elles ont déjà participé à deux Coupes du Monde, terminant neuvièmes en 2002 et dixièmes en 2006.

Hong Kong a déjà participé à une Coupe du Monde en 2017 en Irlande. Elles ont été classées dernières sur les douze pays participants avec une différence de points de -306. Elles n'ont connu que des défaites en autant de matchs. Mais depuis, les choses ont changé.

Pour Alain Randriamihaja, coach de l'équipe nationale Makis, « la chance est de cinquante-cinquante. C'est à nous de nous montrer à la hauteur si nous voulons franchir une nouvelle étape ».